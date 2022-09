La Serie B riparte dopo la sosta con tante novità

Nelle ultime otto posizioni della classifica inizia un nuovo campionato nel prossimi week-end. La serie B torna dopo la sosta con la 7a gjornata e sembra quasi un altro campionato. Hanno cambiato allenatore, approfittando delle due settimane di lavoro a disposizione, ben quattro società. Il Pisa, ultimo in classifica con 2 punti, ha licenziato Maran per richiamare alla guida il condottiero Luca D'Angelo. A lui il compito di raddrizzare una stagione nata malissimo sotto la Torre, partendo da una trasferta già delicatissima, sabato pomeriggio a Perugia. Sì, proprio al Curi in cui ci sarà il debutto di un'altra new entry della cadetteria: Silvio Baldini, che ha rilevato il posto di Fabrizio Castori, mandato via con 4 punti in classifica dopo aver perso il derby di Terni, un'onta difficile da reggere quando si guida il Grifone. Baldini, che in estate aveva dato le dimissioni da tecnico del Palermo, si ritrova quindi in sella in questa B, ma su una panchina diversa. Il compito sarà quello di portare in zone molto più confortevoli questo Perugia che in attacco ha un tandem esplosivo - sulla carta - formato da Di Carmine e Strizzolo, con Matos e Melchiorri.

Discorso diverso per il Como: la società lariana è stata costretta a sotituire Gattuso, idolo dei tifosi e tecnico del ritorno in B nel 2021, a causa di problemi di salute dell'allenatore. Al suoi posto è arrivato Moreno Longo, uno che la B l'ha già vinta e che vuole rilanciarsi dopo aver portato tra i cadetti l'Alessandria, poi retrocessa nei play-out della scorsa primavera. Organico quasi stellare, società fortissima a livello finanziario e organizzativo, ambiente entusiasta. Ma i punti in classifica oggi sono solamente 3, pochini per sognare. Venerdì sera a Cosenza, nell'anticipo, Longo debutterà con l'imperativo di dare il via alla risalita degli azzurri lombardi verso una classifica all'altezza del progetto del club.

I riflettori, però, questa settimana saranno tutti sul Vigorito: sabato pomeriggio a Benevento debutterà in panchina Fabio Cannavaro (il vice sarà il fratello Paolo) contro l'Ascoli di Bucchi. Campani al 13° posto con 7 punti. Molti in meno di quelli che il patron e la città si aspettavano di avere dopo 6 giornate.

Lassù in alto la Reggina di Inzaghi e il Brescia di Clotet corrono forte con 15 punti, seguiti a ruota da Frosinone e Bari a quota 12. Chi vuole provare a prendere queste quattro, deve iniziare a correre. Subito. Ah, prendete nota: sabato prossimo si gioca Brescia - Bari, spettacolo garantito.