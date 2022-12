Serie B, i risultati

Gol ed emozioni per chiudere il 2022 nel migliore dei modi. Il Boxing Day della serie B non delude le aspettative. E il meglio sta per arrivare con i due big match che completeranno il quadro. Oggi un lungo pomeriggio di partite nel torneo cadetto, aperto dal pari tra Brescia e Palermo al Rigamonti, nella prima di Aglietti alla guida delle Rondinelle. Il clou in casa Inzaghi: Superpippo con la Reggina vince ad Ascoli grazie a Rivas e aggancia momentaneamente il Frosinone in vetta, facendo impazzire un popolo intero. Senza Ranieri, e anche senza Muzzi (problema fisico), con Pisacane in panchina, il Cagliari ritrova la vittoria con i gol di Lapadula e Lella che stendono il Cosenza. Ennesimo blitz da promozione del Pisa di D'Angelo, che sbanca il Mazza di Ferrara, è quinto in classifica a ridosso delle grandi del campionato e nel frattempo inguaia De Rossi, ora in crisi e quartultimo a pari punti con il Venezia. Vincono anche Modena e Como (che nha ritrovato nel finale la classe di Fabregas, assente da un mese), mentre il Venezia riprende il Parma dopo la doppietta di Vazquez: finisce 2-2. Il Benevento di Cannavaro torna a masticare amaro e a tremare per la classifica: ko in casa contro il Perugia di Castori, che trova un successo carico di speranza (scavalcato il Cosenza, agganciato il Cittadella) e sogna la clamorosa rimonta salvezza nel 2023 che verrà.

Serie B, 19a giornata: i risultati

Brescia - Palermo 1-1

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

SPAL-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

Frosinone - Ternana ore 18

Bari - Genoa ore 20.30