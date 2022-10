Serie B, i risultati della decima giornata

Il Frosinone guarda tutti dall'alto, aspettando il finale di Ternana - Genoa. La squadra di Grosso implacabile contro il Bari allo Stirpe. Segna nel finale con il suo nuovo bomber Borrelli, 22 anni, al secondo centro consecutivo. Pugliesi in dieci, e in un momento critico della stagione: terzo ko in una settimana. Il Venezia si salva nel finale pareggiando al Rigamonti contro un Brescia che non riesce più a ingranare le marce alte dopo un buon avvio. Il Perugia del Castori bis parte vincendo a Reggio Calabria: la squadra di Inzaghi si è spenta dopo un grande avvio, gli umbri riprendono quota. Si sblocca De Rossi: la sua Spal travolge il Cosenza con cinque gol al Mazza, dopo il ko di Coppa a Marassi. Sudtirol da applausi: Bisoli sta costruendo un miracolo sportivo in Alto Adige, va ko anche il Parma e ora la matricola terribile guarda all'alta classifica. Per Cannavaro ancora delusioni, il suo Benevento crolla anche a Como, dove sorride Longo.

Serie B, 10a giornata: risultati

Brescia-Venezia 1-1

Como-Benevento 2-1

Frosinone-Bari 1-0

Reggina-Perugia 2-3

Spal-Cosenza 5-0

Sudtirol-Parma 1-0

Ternana - Genoa 1-0 (in corso)