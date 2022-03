Serie B, 27a giornata: il Lecce torna da solo in testa alla classifica

E' di nuovo il Lecce la squadra regina della B. Ennesimo colpo di scena, ennesimo ribaltone sullo scranno più alto della cadetteria, dopo l'ultimo turno infrasettimanale. I salentini soffrono, ma battono l’Ascoli con il solito implacabile colpo... di Coda (capocannoniere con 16 reti): 3-1 il finale al Via del Mare.

Ora ci sono 4 squadre nel fazzoletto di 3 punti in testa alla classifica della B. Tutto pronto per un finale di stagione ad alta tensione e tutto da seguire, stando attenti alle coronarie...

Il Pisa torna a segnare tre reti e a vincere in casa, cosa che non accadeva da tempo: un 3-2 con qualche sofferenza contro il Crotone. Toscani quarti, ma con il podio nel mirino. La seconda forza del campionato adesso è il Brescia, che in casa contro il Perugia vince in rimonta e beffa la Cremonese, fermata sul pari da un ottimo Benevento. Grigiorossi terzi a -2 dalla vetta, mentre i campani sono al quinto posto con 47 punti. Cinque di ritardo dal primo posto, ma solo tre dal secondo, che vale comunque la promozione diretta in serie A.

La A resta un obiettivo concreto anche per il Monza di Stroppa, che allo U-Power Stadium vengono riacciuffati dal Parma da una perla del "Mudo" Vazquez: il centrocampista sale a 10 reti in campionato, diventando capocannoniere degli emiliani e eguagliando il suo score personale di sei anni fa, in serie A con il Palermo. La squadra di Iachini deve rimontare nove punti sull'ottava se vuole entrare nei play-off. Impresa durissima, ma alla portata - almeno sulla carta - di Buffon e compagni.

Vittorie interne per Reggina (3-1 contro il Vicenza) e Frosinone (1-0 sul Cosenza). Grosso è settimo con 44 punti e vuole dare fastidio a tutti in zona play-off. Pari senza reti a Ferrara, tra Spal e Cittadella. Estensi non ancora del tutto al riparo da brutte sorprese: solo 4 punti di vantaggio dai play-out.

Nel week-end la 28a giornata con uno scontro al vertice da brividi: il derby Cremonese - Brescia, in programma sabato alle 16:15 allo Zini. Profuma forte di serie A.