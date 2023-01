Serie B, i risultati della 20a giornata

Il Frosinone non stecca alla prima del nuovo anno: la capolista soffre, ma piega il Modena in casa e si cuce addosso un altro pezzetto di serie A. La squadra di Grosso approfitta del ko casalingo della Reggina contro la Spal (l'undici di De Rossi esce dalla zona calda della classifica momentaneamente) e si porta a +6 dalla sua diretta inseguitrice. Che adesso rischia grosso. Il Bari, trascinato da uno stratosferico Cheddira (tripletta per il marocchino), asfalta il Parma con quattro gol e sale al terzo posto agganciando il Genoa, protagonista lunedì prossimo del posticipo di giornata. Il Pisa frena in casa: la grande rimonta di D'Angelo nel girone d'andata conosce la prima sconfitta, in casa, contro un Cittadella rinvigorito dal mercato e di nuovo in piena corsa per la salvezza.

In zona play-off si affaccia il Cagliari: Ranieri si commuove davanti ai 16mila tifosi della Unipol Domus, ma non perde la lucidità. Nel giorno del suo nuovo debutto sardo centra una vittoria preziosa che fa schizzare i rossoblu al sesto posto. Subito in gol l'ultimo acquisto Azzi. Il Palermo invece non decolla. In attesa dei colpi di mercato del club rosanero, Corini pareggia sul campo del Perugia, rimontando nel finale dal 3-1 per gli umbri al 3-3 finale firmato dal solito Brunori al novantesimo.

Domani tre partite domenicali, lunedì l'ultima sfida di giornata a Marassi tra Genoa e Venezia, che si ritrovano dopo aver condiviso l'amarezza della retrocessione in B lo scorso maggio.

Serie B, 20a giornata: i risultati

FROSINONE-MODENA 2-1

64' Insigne (F), 68' Caso (F), 88' Strizzolo (M)

REGGINA-SPAL 0-1

65' aut. Gagliolo

BARI-PARMA 4-0

6', 13' rig. e 44' rig. Cheddira, 90'+4' Salcedo

PISA-CITTADELLA 1-2

5' Mastrantonio (C), 44' Crociata (C), 60' Morutan (P)

CAGLIARI-COMO 2-0

16' Pavoletti, 50' Azzi

PERUGIA-PALERMO 3-3

2' Di Serio (PE), 7' rig. Casasola (PE), 23' Marconi (PA), 36' Olivieri (PE), 48' Valente (PA), 90' Brunori (PA)