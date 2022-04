Serie B, risultati incredibili: Lecce e Cremonese ko, corsa promozione riaperta

Che rompicampo! La serie B a 90' dalla fine della stagione regolare rinvia tutti i verdetti della lotta promozione. Risultati pazzeschi, quelli di oggi pomeriggio nella penultima giornata.

Al Lecce bastava una vittoria per festeggiare il ritorno in serie A. Al Menti, contro un Vicenza disperato a caccia dei tre punti della speranza per evitare la C diretta, i salentini cadono e i biancorossi di casa restano appesi alla speranza: sono terzultimi, ad un punto dal Cosenza, quartultimo e oggi dentro la casella dei play-out, contro l'Alessandria, certa del quintultimo posto. Baroni mastica amaro, ma la prossima settimana (si gioca venerdì) dovrà battere il già retrocesso Pordenone per avere la certezza di essere in paradiso. Salvo nuovi clamorosi colpi di scena, la festa del Lecce è solamente rinviata.

Incredibile Cremonese: ko in casa contro l'Ascoli (la squadra di Sottil vincendo ha staccato il pass per i play-off) e lacrime amarissime per i ragazzi di Pecchia, che vengono scavalcati al secondo posto dal Monza, vittorioso con gol e carattere in casa contro il Benevento. Allo Zini la festa salta, e ora si fa dura: sabato prossimo i grigiorossi dovranno vincere a Como, contro una squadra già salva e senza obiettivi, ma sperare anche che il Perugia freni al Curi il Monza di Stroppa, ora padrone del suo destino. Se la squadra di Berlusconi e Galliani vincesse in Umbria, sarebbe per la prima volta nella sua storia in serie A, l'obiettivo grosso fissato dal Cavaliere quando acquisì la proprietà del club nel 2019 in serie C.

Resta ancora in corsa anche il Pisa di D'Angelo, che oggi ha pareggiato a sorpresa contro un tenace Cosenza all'Arena Garibaldi. Un pari che sa di grande rammarico in casa toscana: i nerazzurri sono quarti a 64 punti, tre in meno del Monza. Sarà difficile incastrarsi nel duello tra i brianzoli e la Cremonese. A Torregrossa e compagni restano i play-off per riprendersi una promozione che, a metà stagione, sembrava in pugno (pisani campioni d'inverno a fine girone d'andata).

Ha sprecato tutto anche il Brescia di Corini, ko a Cittadella oggi pomeriggio. Le Rondinelle costrette ora a pensare esclusivamente ai play-off. Ma se avessero vinto oggi al Tombolato, sarebbero rientrate di prepotenza nella corsa alla A diretta. Chissà come l'avrà presa il vulcanico patron Cellino...