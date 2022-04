Serie B, risultati e marcatori della 35a giornata

Non si era mai vista una lotta per la promozione in A così incerta e affollata a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Il sorpasso in vetta della 35a giornata - l'ennesimo - ha come vittima il Lecce di Baroni, ko al Granillo contro la Reggina. La Cremonese batte in rimonta il Cosenza in uno Zini pazzo di gioia e torna in vetta alla classifica in solitudine. Riaprono i giochi anche Benevento e Pisa. Pari nel big match serale tra Monza e Brescia: la squadra di Stroppa scappa con l'ex Machin, nel finale Bisoli tiene in vita le Rondinelle, seste a -4 dal primo posto.

35a giornata, risultati e marcatori

Spal – Crotone 1 – 1, 7’ p.t. Schnegg (C), 41’ s.t. Rossi (S)

Cremonese – Cosenza 3 – 1, 2′ p.t. Larrivey (CO), 17′ p.t. Gaetano (CR), 34′ p.t. Gaetano (CR)

Vicenza – Perugia 1 – 2, 2′ p.t. Dalmonte (V), 17′ p.t. Curado (P), 12′ s.t. Segre (P)

Pordenone – Benevento 1 – 4, 2′ p.t. Moncini (B), 18′ p.t. Moncini (B), 22′ s.t. Farias (B), 27′ s.t. Farias (B), 41′ s.t. Gavazzi (P)

Reggina – Lecce 1 – 0, 47′ p.t. Folorunsho (R)

Cittadella – Alessandria 1 – 2, 26′ p.t. Corazza (A), 32′ p.t. Corazza (A), 36′ s.t. Mazzocco (C)

Parma – Ascoli 0 – 1, 43′ p.t. Bidaoui (A)

Pisa – Como 3 – 1, 7′ p.t. Puscas (P), 18′ s.t. Gliozzi (C), 20′ s.t. Torregrossa (P), 33′ s.t. Pu?ca? (P)

Ternana – Frosinone 4 – 4, 10′ p.t. Rohden (F), 21′ p.t. Proietti (T), 27′ p.t. autogol Minetti (T), 2′ s.t. Palumbo (T), 19′ s.t. Gatti (F), 32′ s.t. Pettinari (T), 49′ s.t. Novakovich (F) su rigore

Monza- Brescia 1 – 1, 4′ p.t. Machin (M), 36′ s.t. Bisoli (B).

La classifica

Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento e Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55; Perugia 52; Cittadella e Ternana 48; Reggina 47; Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17.

Prossimo turno, lunedì 25 aprile

Ascoli-Cittadella, ore 12.30;

Alessandria-Reggina, ore 15

Cosenza-Pordenone

Crotone-Cremonese

Frosinone-Monza

Lecce-Pisa

Benevento-Ternana, ore 18

Brescia-Spal

Como-Vicenza

Perugia-Parma, ore 20.30