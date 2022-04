Serie B, risultati e marcatori della 36a giornata

Il Lecce ad un passo dal ritorno in serie A. La squadra salentina vince anche il big match con il Pisa (2-0), torna in testa alla classifica e vede la promozione diretta sempre più vicina. A due giornate dalla fine, e con 4 punti di vantaggio sulla terza (il Monza), nel prossimo turno potrebbe ritrovarsi già promosso con un successo a Vicenza.

La Cremonese cede il primato e scivola al secondo posto dopo il ko per 3-1 contro il Crotone, che però è ugualmente retrocesso in C (insieme al Pordenone). I grigiorossi di Pecchia sono secondi, a +2 dalla terza, e devono vincere l'ultima in casa contro l'Ascoli per non perdere il posto nell'altra piazza valida per la promozione diretta.

Si ferma il Monza, che avrebbe potuto scalzare la Cremonese e invece perdendo a Frosinone resta terza a -2 dalla A diretta. I brianzoli di Berlusconi e Galliani sabato prossimo in casa contro il Benevento giocano uno spareggio: chi vince spera fino alla fine nel sorpasso, chi perde pensa ai play-off. Ancora vivo anche il Brescia, che pareggia in casa contro la Spal e sciupa una chance clamorosa. Ora Corini deve vincere a Cittadella e sperare in un passo falso delle altre.

Il Vicenza batte il Como e spera ancora nei play-out. Ha 180' per riacciuffare il Cosenza, altrimenti raggiungerà in C Crotone e Pordenone.

36a giornata, risultati e marcatori

Alessandria-Reggina: 0-0

Ascoli-Cittadella: 0-0

Benevento-Ternana: 1-2 [Barba (B), Donnarumma (T), Partipilo (T)]

Brescia-Spal: 1-1 [Tramoni (B), Latte Lath (S)]

Como-Vicenza: 0-2 [Brosco, Meggiorini]

Cosenza-Pordenone: 3-1 [Lovisa (P), Larrivey (C, rig.), Larrivey (C), Camporese (C)]

Crotone-Cremonese: 3-1 [Kargbo (Cro), Baez (Cro, aut.), Calapai (Cro), Zanimacchia (Cre)]

Frosinone-Monza: 4-1 [Mota (M), Ciano (F), Zerbin (F), Di Gregorio (F), Canotto (F)]

Lecce-Pisa: 2-0 [Lucioni, Faragò]

Perugia-Parma: 2-1 [Burrai (Pe, rig.), Oliveri (Pe), Vazquez (Pa)]

La classifica

Lecce 68; Cremonese 66; Monza 64; Benevento, Brescia e Pisa 63; Ascoli 59; Frosinone 58; Perugia 55; Ternana 51; Cittadella 49; Reggina 46; Parma 45; Como 44; Spal 36; Alessandria 33; Cosenza 31; Vicenza 28; Crotone 25; Pordenone 17.

Prossimo turno, sabato 30 aprile

Cittadella - Brescia; Parma - Alessandria; Vicenza - Lecce; Pisa - Cosenza; Monza - Benevento; Ternana - Perugia; Cremonese - Ascoli; Spal - Frosinone; Pordenone - Crotone; Reggina - Como.