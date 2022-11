Serie B, i risultati della dodicesima giornata

Ternana e Bari non approfittano, il Frosinone conserva la vetta della classifica (la capolista è in campo contro il Perugia), mentre il Genoa proverà l'aggancio nel posticipo in programma lunedì sera a Reggio Calabria. Resta indietro il Cagliari, raggiunto dal Sudtirol in pieno recupero al Druso: la squadra di Liverani è a metà classifica, con un ritardo notevole dalla vetta. Pazzesca invece la marcia di Bisoli a Bolzano: con il pari di oggi, sono 5 vittorie e 4 pareggi dal suo arrivo in panchina, e la matricola altoatesina vede la zona play-off. Domani debutta Soncin alla guida del Venezia, mentre Viali con il Cosenza parte perdendo a Pisa: la cura D'Angelo in Toscana dà i suoi frutti e i nerazzurri si sono già alle spalle parecchie squadre, lasciando la zona play-out. Chi è ancora impelagato è il Benevento: Cannavaro non riesce a vincere neanche questa settimana, riagguantato nel finale dal solito, implacabile Cheddira, bomber del Bari in forma Mundial (dovrebbe partire per il Qatar con il Marocco). Brescia e Ascoli si annullano a vicenda: il pareggio dei marchigiani a tempo scaduto suona come una beffa per Clotet. La Ternana è invece andata a vuoto in casa contro la Spal di Daniele De Rossi, che regge in casa della ex capolista, ma fatica a trovare un passo da grande squadra in questo campionato. Pareggio senza reti anche al Tombolato di Cittadella, con i veneti che impattano contro il Modena: per entrambe, il salto di qualità è rimandato. Al Barbera si sta giocando Palermo - Parma.

Serie B, 12a giornata: risultati e mercatori

BENEVENTO-BARI 1-1 37' Improta (BE), 77' Cheddira (BA)

BRESCIA-ASCOLI 1-1 54' Ayé (B), 90'+3 Botteghin (A)

CITTADELLA-MODENA 0-0

PISA-COSENZA 3-1 12' e 63' Morutan (P), 45'+5 Masucci (P), 82' D'Urso (C)

SUDTIROL-CAGLIARI 2-2 7' e 90'+4 Odogwu (S), 39' Lapadula (C), 74' rig. Viola (C)

TERNANA-SPAL 0-0

FROSINONE-PERUGIA ore 16.15 (diretta Sky Sport 252)

PALERMO-PARMA ore 16.15 (diretta Sky Sport 251)

Domenica 6 novembre, ore 16.15

COMO – VENEZIA



Lunedì 7 novembre. ore 20.30

REGGINA – GENOA