Serie B, risultati e marcatori della 25a giornata

Un sabato pazzesco, ma i fuochi d'artificio di questa 25a giornata erano già partiti con l'anticipo del venerdì tra Pisa e Venezia terminato 1-1 tra rigori sbagliati e segnati, decisioni del Var, tensione alle stelle. Lo show è ricominciato poi al Barbera, con un pari mozzafiato tra il Palermo e la capolista Frosinone, costretta a rimontare il super gol da centrocampo di Valerio Verre (il palermitano segnò allo stesso modo sei anni fa in una finale play-off per la A a Trapani con la maglia del Pescara). Impresa del Cittadella, che al Tombolato ribalta e batte la Reggina di Inzaghi, che ora rischia di perdere terreno dalla promozione diretta. Dallo 0-2 del 45' al 3-2 finale. La fame dei veneti è tornata quella dei vecchi tempi, dopo un'andata deludente. Breda continua a rivitalizzare l'Ascoli: colpaccio dal dischetto al Tardini per i marchigiani, che offuscano la partita numero 250 di Buffon con la maglia degli emiliani. Pecchia trema: play-off a rischio e panchina in bilico. Stellone fa ripartire il motore del Benevento: basta un gol (splendido) di Tello per battere il Brescia in uno scontro diretto di vitale importanza. Le Rondinelle vedono le streghe... della C. Frena il Sudtirol a Cosenza (0-0): i calabresi imbrigliano l'ex Bisoli, lanciato verso la zona promozione diretta. Parte forte Oddo alla guida della Spal: ritrova subito il gol di La Mantia dopo 6', ma viene riacciuffato dal Como prima dell'intervallo con la bandiera lariana Gabrielloni. Nella ripresa vince la paura di perdere. Domenica posticipo tra Modena e Genoa alle 16.15, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Serie B, 25a giornata: risultati e marcatori

CITTADELLA-REGGINA 3-2 20' Fabbian (R), 26' Hernani (R), 46' Crociata (C), 67' Terranova aut., 86' Carriero (C)

PALERMO-FROSINONE 1-1 38' Verre (P), 75' Boloca (F)

SPAL-COMO 1-1 6' La Mantia (S), 38' Gabrielloni (C)

COSENZA-SUDTIROL 0-0

PARMA-ASCOLI 0-1 62' Gondo rig. (A)

BENEVENTO-BRESCIA 1-0 48' Tello (BE)

PISA-VENEZIA 1-1 17' Candela (V), 74' Gliozzi (P)

PERUGIA - TERNANA in corso

BARI - CAGLIARI 0-1 in corso

MODENA - GENOA domenica 19 febbraio, ore 16.15