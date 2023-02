Serie B, risultati e marcatori della 26a giornata

E' tornata la Reggina di Superpippo Inzaghi: dopo 4 ko consecutivi, i calabresi battono 2-1 il Modena con i gol di Pierozzi e Strelec e tornano a mettere pressione al Genoa per il secondo posto. Il Bari vince a Brescia e fa lo stesso, tornando in piena corsa per la A diretta. I bresciani affondano con Gastaldello in panchina. Finisce in parità lo scontro play-off tra Sudtirol e Palermo, la rivelazione di Bisoli perde terreno dalle terze e dalla promozione diretta. Pari senza gol per il Cagliari a Venezia, mentre un super Crociata consente al Cittadella di vincere a Terni: caos in casa umbra. Nelle retrovie, goleada preziosa per il Como che ne fa 5 al Cosenza ed esce dalla zona play-out. I calabresi sempre più condannati alla C. Domani la giornata si chiude con il posticipo tra Ascoli e Benevento.

Serie B, 26a giornata: risultati e marcatori

GENOA-SPAL 0-0 LIVE diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BRESCIA-BARI 0-2 21' Benedetti, 90+3' Scheidler

COMO-COSENZA 5-1 13' e 76' Gabrielloni (COM), 26' Marras (COS), 45+3' rig. Cutrone (COM), 46' aut. D'Orazio (COM), 71' Ioannou (COM)

REGGINA-MODENA 2-1 27' Pierozzi (R), 39' Tremolada (M), 59' Strelec (R)

SUDTIROL-PALERMO 1-1 6' Cisse (S), 48' Soleri (P)

TERNANA-CITTADELLA 1-2 33' Diakite (T), 67' e 93' Crociata (C)

VENEZIA-CAGLIARI 0-0

FROSINONE-PARMA 3-4 (giocata venerdì) 6' e 73' Vazquez (P), 21' Ansaldi (P), 25' Caso (F), 35' Zanimacchia (P), 48' Mulattieri (F), 71' Moro (F)

PISA-PERUGIA 2-1 (giocata venerdì)

39' rig. Casasola (PE), 51' Morutan (PI), 58' Marin (PI)

ASCOLI-BENEVENTO, domenica ore 16.15, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW