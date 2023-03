Aspettando i posticipi, importanti sia in testa che in coda, con Genoa e Spal osservate speciali, la serie B si regala un pomeriggio pieno di pareggi e con pochi gol, eccezion fatta per lo scoppiettante 3 a 3 del Tombolato tra Cittadella e Palermo. I siciliani perdono un altro treno per salire in classifica. Il pari finale di Maistrello per i veneti punisce la squadra di Corini. Rinviati i sogni di gloria anche per il Parma di Pecchia, che non va oltre lo 0 a 0 in casa contro il coriaceo Sudtirol, ormai una certezza nella zona play-off. Cade il Pisa sul campo del Modena: la squadra di D'Angelo viene agganciata dal Cagliari e non riesce ad accorciare sugli altoatesini, quarta forza del torneo. Tanti pareggi, segno della grande paura, nella bassa classifica. Come in Venezia - Brescia: la squadra di Vanoli non riesce a compiere il salto di qualità in classifica e resta impelagata nella lotta per evitare il play-out. Gastaldello tiene viva la speranza dei lombardi, che con 28 punti tengono a tiro tutte le rivali per compiere l'impresa. Non si schioda da lì in fondo neanche il Benevento: solo un pari casalingo contro il Como per Stellone, con i campani quartultimi, ma con soli 29 punti e nel bel mezzo della bagarre. Rinviata Perugia - Reggina a causa delle scosse di terremoto registrate negli ultimi due giorni in Umbria: per la questura perugina non c'erano le condizioni per svolgere la partita in piena sicurezza.

Serie B, risultati e marcatori della 29a giornata

CAGLIARI-ASCOLI 4-1 (giocata venerdì) 19' Forte (A), 56' e 84' Lapadula, 61' Mancosu, 88' Zappa

BENEVENTO-COMO 0-0

CITTADELLA-PALERMO 3-3 3' e 74' Maistrello (C), 22' rig. Antonucci (C), 33' rig. e 64' Di Mariano (P), 45+2' Brunori (P)

MODENA-PISA 1-0 8' Strizzolo

PARMA-SUDTIROL 0-0

VENEZIA-BRESCIA 1-1 51' Pohjanpalo (V), 61' Van de Looi (B)

PERUGIA - REGGINA rinviata