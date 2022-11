Serie B, i risultati della quattordicesima giornata

La partita della domenica si giocava allo Stirpe di Frosinone: la capolista della B non è andata oltre il pari in casa contro il Cagliari. Il pazzo 2 a 2 finale, ottenuto da una super rimonta dei sardi in pieno recupero con Lapadula, costringe i ciociari a rallentare. Negli ultimi secondi ci sarebbe anche il tempo per vincerla: segna Pavoletti, ma il Var vede un offside di Lapadula e l'arbitro annulla. Il colpo lo piazza il Perugia di Castori: gli umbri battono il Genoa e risalgono dall'ultimo posto in classifica con una vittoria a sorpresa sulla squadra di Blessin, che ora è terza, staccata dalla Reggina di Inzaghi che resta sulla scia della prima, anche se staccata di 5 punti. I calabresi pareggiano nella sfida Mundial delle panchine (Superpippo contro Cannavaro). Dal 2 a 0, al Granillo i campani riacciuffano il pareggio nel finale. Si rialza anche il Pisa, che strapazza la Ternana causando l'esonero (forse annunciato) di Lucarelli dalla panchina delle Fere.

Non decolla la Spal di De Rossi, al secondo ko di fila: il Brescia liquida gli emiliani nella prima partita del post Cellino. Basta un tempo a Clotet per vincere la partita e agganciare al terzo posto il Genoa. Pari di rigore a Como tra i lariani e il Bari. Avanti i padroni di casa all'ultimo minuto del primo tempo, pari pugliese al 90': prima Cerri, boi Botta. Bari quinto in piena corsa nei play-off (senza Cheddira, impegnato ai Mondiali), Como terzultimo e ancora nei guai.

Palermo-Venezia chiude ora la giornata (iniziata alle 18).

Serie B, 14a giornata: risultati e marcatori

PARMA - MODENA 1-2 18' Falcinelli, 26' Bonfanti, 71' Vazquez (rig)

PISA - TERNANA 3-1 19' Tramoni, 32' Beruatto, 40' Barba, 45' Partipilo

REGGINA - BENEVENTO 2-2 21' Hernani (rig), 36' Canotto, 59' Improta, 82' Acampora

BRESCIA-SPAL: 2-0 14' Aye (B), 41' Mangraviti (B)

CITTADELLA-COSENZA 1-1 25' Antonucci (Ci), 81' Bringola (Co)

COMO-BARI 1-1 45+1' (rig) Cerri (C), 90' (rig) Botta (B)

FROSINONE-CAGLIARI 2-2 14' Luvumbo (C), 32' Rohden (F), 67' Insigne (F). 90+7 (rig) Lapadula (C)

PERUGIA-GENOA 1-0 74' Olivieri (P)

SUDTIROL-ASCOLI 2-2 2' Ciciretti (A), 57' Casiraghi (S), 65' Caligara (A), 85' Rover (S)

PALERMO-VENEZIA (inizio alle ore 18)