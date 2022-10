Serie B, i risultati dell'undicesima giornata

Il Frosinone vince anche a Cosenza e fa il vuoto (aspettando il finale da Marassi di Genoa - Brescia). La truppa di Grosso stacca tutti in testa alla classifica. La Ternana si è fermata a Bari, contro i 40mila cuori del San Nicola che hanno permesso ai Galletti di pareggiare e spezzare il momento negativo. Si avvicina ai piani alti il Parma, che aggancia la zona play-off. Vola l'Ascoli di Bucchi, che espugna il Penzo di Venezia con il suo uomo simbolo, Federico Dionisi, che festeggia la sua partita numero 500 da professionista affondando la squadra di Javorcic, che adesso rischia seriamente la panchina. Anche Liverani traballa parecchio: il suo Cagliari non va oltre l'1 a 1 in casa contro la Reggina di Inzaghi, che con il punto resta agganciata alla zona promozione. Si rivede il Palermo, che risorge a Modena grazie al ritorno al gol di Brunori. Corini risale qualche posizione in classifica e respira. Chi invece ha l'acqua alla gola è il Benevento: Cannavaro non sfonda contro il Pisa al Vigorito, dopo una settimana di ritiro, e potrebbe tornare a pensare alle dimissioni, come una settimana fa. Domani Perugia - Cittadella chiude il turno.

Serie B, 11a giornata: risultati e mercatori

COSENZA-FROSINONE 1-2 20' Merola (C), 28' Moro (F), 70' Mulattieri (F)

CAGLIARI-REGGINA 1-1 3' Lapadula (C), 24' Gagliolo (R)

PARMA-COMO 1-0 39' Del Prato

SPAL-SUDTIROL 1-1 4' Meccariello (SP), 54' Zaro (SU)

MODENA-PALERMO 0-2 9' rig. Brunori, 45'+2' Valente

BENEVENTO-PISA 0-0

VENEZIA-ASCOLI 0-2 67' Dionisi, 86' Collocolo

BARI-TERNANA 0-0 giocata ieri

GENOA-BRESCIA 1-0 in corso 32' Jagiello