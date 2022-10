Serie B, i risultati della nona giornata

UnaTernana da impazzire al Vigorito. E' la vittoria degli umbri contro la squadra di Cannavaro (finora 2 pareggi in 3 partite) il risultato più eclatante della nona giornata di B. Da 2-0 per i campani a 2-3 con una prova maiuscola per le Fere, che adesso guardano tutti dall'alto in attesa del finale di Bari - Ascoli, che si gioca in questi minuti al San Nicola. Fa rumore anche il successo del Frosinone di Grosso sul campo del Venezia, nell'anticipo del venerdì. I ciociari ad un punto dalla vetta con una prestazione sontuosa dei suoi giovani gioielli, mentre in Laguna tira una brutta aria per il tecnico Javorcic, battuto al Penzo due volte su due nelle ultime gare casalinghe consecutive.

Il Genoa soffre, ma espugna Cosenza e adesso comincia a far paura: Blessin ha agganciato le primissime posizioni, per stare lassù fino alla fine. Il Cagliari risale la china e piega il Brescia, in una fase calante, salvando la panchina di Liverani e riprendendo quota in classifica. Chi frena ancora è la Reggina di Inzaghi, crollata a Parma con un netto 2 a 0. Gli emiliani iniziano a fare sul serio e rispolverano le loro ambizioni. Gran pareggio in rimonta del Pisa a Palermo, i siciliani non sanno più vincere, mentre i toscani con il ritorno di D'Angelo iniziano a vedere la luce, anche se l'alta classifica resta lontanissima al momento.

Il Como di Longo in crisi profonda, umiliato da cinque sberle del Modena. La Spal, al debutto con De Rossi in panchina, pareggia senza subire gol a Cittadella, campo ostico e spigoloso per tutti.

Serie B, 9a giornata: risultati

Modena-Como 5-1

Cittadella-Spal 0-0

Palermo-Pisa 3-3

Benevento-Ternana 2-3

Parma-Reggina 2-0

Cagliari-Brescia 2-1

Cosenza-Genoa 1-2

Venezia - Frosinone 1-3

Bari - Ascoli in corso