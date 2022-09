Serie B: i risultati e il punto dopo la 4a giornata

In tre davanti a tutti. La quarta giornata di serie B si conclude con Reggina, Frosinone e Brescia in testa al campionato con 9 punti, seguite da Ascoli e Genoa a quota 8. Tanti gol e spettacolo su molti dei campi del torneo cadetto, in particolare a Marassi con Genoa e Parma che alla fine pareggiano, ma regalano sei gol ed emozioni dal 1' al 90'. Anche a Bari è un belvedere: al San Nicola la Spal pareggia nel finale, dal 2-0 per i pugliesi al 2-2 conclusivo. L'entusiasmo e la qualità dei Galletti di Mignani non reggono l'urto offensivo della squadra di Venturato, che ha in La Mantia un bomber in grado di cambiare le partite quasi in solitaria. Si è definitivamente sbloccato il Benevento di Caserta, che sbanca il Penzo di Venezia (0-2) e ora mette nei guai Javorcic, che ne ha già perse due su quattro e resta indietro in classifica. L'Ascoli non approfitta in casa contro il Cittadella: pari senza gol e frenata in classifica.

Ma torniamo in testa alla classifica. La Reggina di Pippo Inzaghi è straripante nella sfida interna contro il Palermo: 3-0 e prestazione da incorniciare. Anche Frosinone e Brescia - che vincono contro Como e Perugia (entrambe già in crisi?) - viaggiano ad altissima velocità. Della praticità della squadra di Fabio Grosso abbiamo già parlato. Occhio a Clotet che invece gioca un calcio poco italiano, aperto, lineare, fatto di possesso e belle geometrie: il suo Brescia ha anche uomini di alta qualità per la categoria e potrebbe durare a lungo lassù in cima alla B. Forse ha una rosa un po' corta, ma storicamente al Rigamonti sbocciano sempre nuovi talenti dal vivaio quando scatta l'emergenza...

Pisa-Sudtirol, giocata oggi pomeriggio, è finita 2 a 1 per la neopromossa altoatesina, alla prima con Bisoli in panchina: decide Rover due volte dal dischetto. Per il Pisa, ora in fondo alla classifica, è crisi. Il sunto della 4a giornata è di quattro pareggi, cinque vittorie in casa e una in trasferta.

Ora solo qualche giorno per tirare il fiato, perché venerdì prossimo inizia il 5° turno subito con un anticipo stellare: Palermo - Genoa. Tenetevi pronti.

Serie B, 4a giornata: risultati

ASCOLI-CITTADELLA: 0-0

BARI-SPAL: 2-2

BRESCIA-PERUGIA: 2-1

CAGLIARI - MODENA 1-0

FROSINONE-COMO: 2-0

REGGINA-PALERMO: 3-0

TERNANA-COSENZA: 1-1

VENEZIA-BENEVENTO: 0-2

GENOA-PARMA: 3-3

SUDTIROL - PISA 2-1