Serie B, i risultati della 6a giornata

Reggina e Brescia scappano in avanti, Frosinone e Bari fanno sul serio. La sesta giornata conferma lo splendido lavoro avviato da Pippo Inzaghi e Pep Clotet quasi agli estremi della penisola. L'ex bomber è ripartito da Reggio Calabria, e senza avere i riflettori addosso ha dato vita in pochi mesi ad una macchina da calcio quasi perfetta. Mettiamoci anche migliaia e migliaia di tifosi carichi ed entusiasti, ed ecco spiegato anche il bottino super al Granillo: tre vittorie in tre partite. A farne le spese oggi il Cittadella. E vogliamo parlare del Rigamonti? Un catino bollente, per una squadra che adesso fa davvero paura a tutti. Clotet con il suo basso profilo pensa solo al campo, ma vede attorno a sé crescere l'euforia. E vede crescere i suoi ragazzi, come il bomber Bianchi, di nuovo decisivo contro il Benevento nell'anticipo di ieri sera, al 93'. Pep e Pippo, non sono i personaggi di un cartone animato, ma forse quelli di due nuove favole calcistiche della serie B.

Occhio al Bari: sbanca Cagliari con il solito Cheddira e una prestazione matura e da squadra ambiziosa. Liverani frena in classifica e si prende qualche fischio. Così non va, ma è la seconda sconfitta e ci può ancora stare. Purché non si perda altre terreno dalle prime. Si riprende anche il Frosinone, come al solito cinico e spietato: basta un autogol ai ragazzi di Grosso per piegare il Palermo, fermo a 7 punti e alle prese con un ambiente ora un po' deluso. Corini dovrà rialzare la testa e trovare continuità se vuole correre davvero per i primi posti. La rosa per farlo ce l'ha. Riscatto del Parma, che vince ad Ascoli e torna a rivedere la luce. Pareggio show a Como: la Spal riprende i lariani in pieno recupero. Cutrone doppietta, ma serve una vittoria. E anche un allenatore, con urgenza. Pari per il Sudtirol, che con Bisoli non perde più, e per il Pisa a Venezia. Maran rischia sempre come prima, ma anche Javorcic non se la passa benissimo.

Serie B, 6a giornata: risultati