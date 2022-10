Serie B, i risultati della 7a giornata

E' il sabato del Bari: la formazione pugliese stravince la sfida ad alta quota contro il Brescia, in un San Nicola impazzito di gioia, segnando 6 gol alla (ex) capolista di Clotet. La furia di Cheddira e compagni è inarrestabile per le Rondinelle, che riescono ad accorciare solo nel finale. I biancorossi di Mignani agganciano in vetta i lombardi e anche la Reggina, sconfitta a Modena. Sorride il Genoa, che passa a Ferrara e accorcia sulle prime, mentre il Cagliari va ko sotto i colpi di un Venezia di nuovo in versione big della categoria: la squadra di Javorcic passa in rimonta e trova le prime perle di Cheryshev, il colpo di mercato dei laginari. Vittorie importanti anche per Ternana in trasferta e Parma in casa. Domani l'attesissimo esordio di Cannavaro in Benevento-Ascoli. Al Cosenza l'anticipo contro il Como giocato ieri sera. Ancora in corso Perugia - Pisa, al 45' avanti i toscani di Luca D'Angelo nell'incrocio tra due tecnici al debutto sulle rispettive panchine.

Serie B, 7a giornata: risultati