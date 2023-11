Serie B, Samp crisi senza fine: umiliata anche in Coppa

Quattro schiaffi senza nemmeno un accenno di reazione. Elettroencefalogramma piatto per la Samp, eliminata dalla Coppa Italia con una goleada dalla Salernitana di Inzaghi, quello che poche settimane fa poteva diventare il tecnico blucerchiato. Superpippo travolge l'amico Pirlo e lo mette, ancora una volta, con le spalle al muro. La sua squadra è rimasta un'incompiuta. E addirittura si ritrova, oggi, a lottare per non retrocedere in C.

E' vero che mancano tantissime partite alla fine del campionato, ma i colori blucerhiati terzultimi in B sono davvero preoccupanti. E anche i tifosi adesso a Genova perdono la pazienza. A Salerno sono emersi tutti i limiti, non solo tecnici, di una rosa costruita in estate dovendo fare i conti con il bilancio e, ancora di più, con chiari errori nelle scelte. All'Arechi spazio alle seconde linee. Risultato: tutti bocciati.

A fine gara contestazione dei tifosi: non c'era stata nemmeno un anno fa, mentre la squadra scivolava verso la B. Ora l'aria è davvero pesante. E il club dovrà tenerne conto. Sabato prossimo arriverà il Palermo al Ferraris e la Samp di oggi non può permettersi altri passi falsi, nonostante i quattro k.o. interni in campionato e il terzultimo posto.

Pirlo sa di gestire una rosa non eccelsa, e anche poco fortunata, con tanti big fuori per infortunio (Barreca, Pedrola, Stojanovic, Ferrari, Benedetti e Murru), ma gli alibi sembrano non reggere più. Il proprietario del club, Matteo Manfredi, oggi non pensa a un cambio tecnico, ma dopo sei sconfitte in undici partite anche questa ipotesi inizia a prendere corpo.

Il rilancio del marchio Samp, e l'avvicinamento di altri imprenditori per riprogettare il futuro, passano dai risultati e dal ritorno in A. Ad oggi un miraggio. I delicati equilibri di cassa al momento rendono difficile anche un esonero del tecnico. Nelle prossime due sessioni di mercato la Samp dovrà ancora operare con dei vincoli economici, per questo la risalita in A va procrastinata alla prossima stagione. Ma occhio alla classifica: la lotta per evitare la C nei prossimi mesi diventerà durissima, e servirà un tecnico e un blocco di giocatori capaci d'interpretare la situazione e leggerla attentamente, altrimenti saranno guai.