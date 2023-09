Serie B, Samp a picco: Pirlo a rischio e sostituto già pronto

L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria sembra avere le ore contate. Inizio di campionato disastroso per il tecnico blucerchiato: l’ex Juventus rischia un altro flop e un clamoroso esonero dopo l'ultimo ko incassato ieri nel turno infrasettimanale a Como (7a giornata).

La Sampdoria ha un ruolino pessimo: quart'ultima con appena 3 punti in classifica in 7 partite (sarebbero 5, ma c'erano i 2 punti di penalizzazione iniziali) frutto di una sola vittoria, 2 pareggi e addirittura 4 sconfitte. Troppo poco per una squadra attrezzata, almeno sulla carta, per la promozione diretta o almeno per un posto importante in zona play-off. La dirigenza sampdoriana è su tutte le furie e non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore. Sulla graticola anche i dirigenti Legrottaglie e Mancini, finiti nel mirino della tifoseria.

Il futuro di Andrea Pirlo è appeso ad un filo, ma l'ex campione del mondo potrebbe avere un'ultima chance - visti i tempi ristretti - domenica prossima in casa contro il Catanzaro. Il patron Radrizzani ha già pronto il possibile sostituto: Filippo Inzaghi, nome di prestigio per la categoria, al momento senza panchina dopo la stagione sulla panchina della Reggina, esclusa dal campionato e ripartita dalla D.