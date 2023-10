Serie B, crolla ancora la Samp: Pirlo al capolinea

La Samp perde la quarta partita casalinga della stagione e sprofonda: penultimo posto in classifica. La crisi è nerissima e per la panchina di Pirlo il destino è segnato. Dopo la vittoria a Marassi della matricola Catanzaro (1-2, non è bastato il primo gol di Borini), il tecnico è prossimo all'esonero. La notizia verrà ufficializzata nelle prossime ore, dopo il consulto tra il patron Radrizzani e gli uomini di sua fiducia. Pronto a subentrare Filippo Inzaghi, da giorni l'indiziato principale ad ereditare la panca blucerchiata dal suo ex compagno di Nazionale. L'ex allenatore della Reggina, attualmente senza squadra, sarebbe una scelta in grado di ridare fiducia ed entusiasmo alla tifoseria e, soprattutto, alla squadra. In lizza anche Daniele De Rossi e Massimo Oddo, tutti ex campioni del mondo del 2006. In lizza anche Peppe Iachini, per lui sarebbe un ritorno.

Per Pirlo un ruolino di marcia da retrocessione, con 5 punti conquistati (una vittoria e 2 pareggi, 5 i ko totali), che in classifica però diventano solamente 3, a causa della penalizzazione iniziale scontata dalla società. Dietro ai blucerchiati è rimasto solamente il Lecco, con un punto, ma con tre partite da recuperare. La Samp è virtualmente ultima in classifica e l'ambiente è in ebollizione. La società non potrà far altro che cercare nel cambio immediato in panchina la svolta per evitare che le prime si allontanino in modo irreparabile.

Sabato prossimo nella trasferta di Ascoli sicuramente non ci sarà Pirlo seduto sulla panchina della Samp. Notizie ufficiali in arrivo entro la giornata di domani.