Serie B, la Samp ha scelto Pirlo

Grosso ha detto no, ma la Sampdoria ha scelto uguaulmente un campione del mondo: il nuovo allenatore dei blucerchiati sarà Andrea Pirlo. L'ex allenatore del Frosinone non ha trovato l'accordo con il patron Radrizzani, che ha virato nel giro di poche ore sull'ex tecnico della Juventus, trovando l'intesa e chiudendo con la fumata bianca. Contratto biennale, con opzione per un ulteriore anno. Pirlo saluta il Karagumruk e torna in Italia, anche se ripartirà dalla serie B. Ggrande entusiasmo e la giusta esperienza per guidare la Samp nel suo nuovo ciclo, le doti che ha riscontrato Radrizzani nel giovane allenatore bresciano.

Per Pirlo si tratterà quindi di un ritorno in Italia. Il centrocampista campione del mondo nel 2006 iniziò la sua carriera in panchina nel 2020, quando venne scelto dalla Juventus per guidare l'Under 23. Con la seconda squadra dei bianconeri, però, rimase solamente un settimana prima di essere promosso a capo della prima squadra dopo l'addio di Allegri. Fu subito storia: quarto posto in Serie A, due trofei in bacheca (Coppa Italia e Supercoppa Italiana). A fine stagione una separazione, per molti tifosi incomprensibile, dai bianconeri. Pirlo ha scelto di vivere un anno sabbatico, prima di ricominciare dalla Turchia nella passata stagione. A maggio l'addio al Karagumruk in attesa di una chiamata dall'Italia. E' arrivata questa mattina da Genova, ed era quella giusta per ricominciare.

La nuova Samp a breve annuncerà anche il nome del nuovo ds: in ballo Mattia Baldini, che ha il contratto in scadenza ma potrebbe prolungare, e Matteo Tognozzi.

Ora resta il rebus Fabio Grosso: dopo aver vinto la B a Frosinone, ha salutato i ciociari rinunciando al rinnovo e alla panchina in serie A. Sembrava scontato il suo arrivo alla Samp, ma anche con Radrizzani non c'è stato accordo. Quale futuro ora per l'ex terzino di Inter e Juventus? Su di lui potrebbe esserci altre big della B...