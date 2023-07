Serie B, è guerra aperta tra Samp e Lega

Alta tensione tra la Sampdoria e la Lega di Serie B. Il club blucerchiato, dopo la retrocessione ha subito la decurtazione del 10% del paracadute. La società riceverà 2.5 milioni di euro in meno rispetto ai 25 previsti per la sua fasca di competenza. Il taglio esiste dal 2008 e deriva dalla Legge Melandri, ed è giustificato con la mutualità interna prevista dal Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B. Una situazione che la Sampdoria non approva, tanto è vero che la società di Radrizzani e Manfredi ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La reazione di Balata

Stizzito, a dir poco, il presidente della Lega di B, Mauro Balata dopo la decisione del club blucerchiato: "Sorpreso dal ricorso della Sampdoria? Non mi sorprende più nulla oramai. E' una scelta loro. Sbagliata e adottata in un momento, mi pare, di transizione ma anche di grandi difficoltà nella vita di questa storica società? La Lega di B risponderà a queste iniziative. E lo farà in modo compatto e serio. Voglio però aggiungere una cosa: ogni anno - sottolinea Balata - ci troviamo a registrare situazioni imbarazzanti, destabilizzanti che sono la conseguenza di riforme mancate, di norme che evidentemente sono obsolete e che non sono idonee ad evitare al calcio queste brutte situazioni e, soprattutto, ad una condizione abnorme venutasi a creare nei rapporti tra le leghe professionistiche. La Lega B non può più accettare di dover cambiare ogni anno quasi il 40 % dei soci, ad essere continuamente interessata a problematiche che non la riguardano ma che subisce per la carenza di attenzione e di volontà di intervenire con norme più serie e moderne. Questo è il vero tema sul tavolo del calcio ed è ciò che va finalmente sistemato''.

La Sampdoria dovrà anche scontare due punti di penalizzazione per mancati versamenti Irpef e all'Inps, come deciso dal Tribunale federale nazionale della Figc nel processo contro il club blucerchiato. Il procedimento riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023. La penalizzazione va scontata nella stagione che sta per iniziare: la Sampdoria partirà quindi da -2 in classifica.