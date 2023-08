Serie B, Sampdoria - Pisa: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A Marassi torna a sventolare il vessillo della Samp e l'entusiasmo è travolgente. Dopo la vittoria dell'esordio a Terni, che ha già annullato il -2 d'inizio stagione, la squadra di Pirlo domani sera ospita il Pisa, che invece gioca la prima partita della sua stagione avendo riposato una settimana fa (recupererà contro il Lecco, dopo la sentenza del Consiglio di Stato). Pirlo contro Aquilani, tecnici giovani ma con trascorsi ai massimi livelli e con idee e proposte di gioco. Sarà la prima in assoluto per l'ex romanista dopo anni di successi alla guida della Primavera della Fiorentina.

Pirlo ha idee chiare riguardo alla formazione: Stankovic in porta, linea a quattro con il possibile esordio del nuovo acquisto Stojanovic sulla corsia di destra e la conferma di Giordano su quella di sinistra. Centrali Murru (che ha recuperato dall'infortunio) e Ferrari. A centrocampo Yepes in cabina di regia (anche se Ricci sembra recuperato) con Benedetti e Verre ai suoi lati. Infine il tridente con Pedrola (Delle Monache è acciaccato). Lo spagnolo agirà quindi a sinistra mentre a destra potrebbe essere confermato Depaoli, ma la sua presenza rimane in dubbio per il problema fisico accusato poco prima del goal contro la Ternana. Ha comunque recuperato Borini quindi non è da escludere il ritorno in campo dell'ex Milan. Infortunato invece il nuovo acquisto Esposito, sarà disponibile dopo la sosta. Come punta centrale La Gumina in vantaggio su De Luca.

Pisa è all'esordio. Il match contro il Lecco è stato rinviato per i noti problemi legati a ricorsi al Tar e ripescaggi. Formazione ancora in costruzione, con qualche giocatore infortunato. In porta Nicolas, difesa a quattro con Barbieri, Leverbe, Canestrelli e Beruatto. Scacchiere tattico che potrebbe essere speculare a quello di Pirlo e quindi Marin, Veloso (o Barberis) e Valoti in mezzo al campo e tridente formato dall'ex Torregrossa, D'Alessandro e uno tra Tramoni e Arena. Il tecnico nerazzurro ha però anche il 4-2-3-1 come opzione, ma cambierebbe poco dal punto di vista degli uomini messi in campo.

Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Stojanovic; Verre, Yepes, Benedetti; Depaoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo.

Pisa (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Valoti; D'Alessandro, Torregrossa, Tramoni. All. Aquilani.

Arbitro: Camplone di Pescara.