Serie B, seconda giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Chi cerca conferme, chi riscatto, chi è all'esordio, non avendo giocato alla prima giornata. La serie B si prepara al secondo match di andata del campionato appena iniziato, da giocare ancora con due partite in meno, che andranno poi recuperate dopo le sentenze su Lecco e Reggina di martedì prossimo, 29 agosto.

La seconda giornata si apre nella bolgia di Marassi, che accoglierà la Samp di Pirlo nella prima casalinga della stagione e dopo il blitz del debutto a Terni dei blucerchiati. Sarà l'esordio per il Pisa, rimasto ai box la settimana scorsa. Molta curiosità per vedere all'opera Alberto Aquilani, all'esordio da mister di prima squadra nei professionisti con i toscani.

Sabato pomeriggio al Penzo il Venezia di Vanoli cerca altri gol e punti pesanti contro il Cosenza, sorpresa del primo turno con i tre gol rifilati all'Ascoli in casa. I lagunari con il cecchino Pohajanpalo già carico e a segno: l'obiettivo è non fermarsi e giocare un torneo di vertice. Le notturne di sabato propongono un big match dal profumo di A: Cremonese - Bari. Entrambe reduci da un pareggio senza reti e abbastanza deludente. Grigiorossi pronti a raccogliere l'abbraccio dello Zini, carico nonostante la retrocessione. I pugliesi arrivano da una settimana difficile, dopo il crack del ginocchio di Menez e l'infortunio muscolare di Diaw.

Domenica sera torna a giocare un match di B il Catanzaro, che ospita la Ternana sul neutro del "Via del Mare" di Lecce (il Ceravolo ancora chiuso per lavori di adeguamento alla nuova categoria) e punta alla prima vittoria stagionale. La squadra di Vivarini è partita con il piede giusto, pareggiando a Cremona al debutto e mostrando solidità e idee, doti che l'hanno portata a dominare la serie C nella passata stagione. Ora i tifosi calabresi sognano gol e vittoria.

Serie B, seconda giornata

Venerdì 25 agosto, ore 20.30

Sampdoria-Pisa

Sabato 26 agosto, ore 18

Venezia-Cosenza

Sabato 26 agosto, ore 20.30

Como-Reggiana

Cremonese-Bari

Feralpisalò-Sudtirol

Modena-Ascoli

Parma-Cittadella

Domenica 27 agosto, ore 20.30

Catanzaro-Ternana

Serie B, seconda giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.