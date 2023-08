Serie B, le partite in programma oggi: dove vederle in tv e in streaming

La seconda giornata di serie B si è aperta con un risultato clamoroso: il Pisa, ancora incompleto e in emergenza, sbanca Marassi e fa piangere la Samp di Pirlo. Debutto col botto per Alberto Aquilani da allenatore professionista. Tramoni e Arena sbancano lo stadio di Genova, ammutolito di fronte alla grande prova dei toscani. E oggi va in scena il clou di giornata, con cinque partite in programma. Domani il posticipo, ma anche questa settimana due partite non si giocheranno aspettando il d-day del 29 agosto, in cui il Consiglio di Stato metterà fine alla lunga estate dei ricorsi e degli strascichi giudiziari. Alle 18:00 il Venezia di Vanoli, dopo un ottimo avvio la scorsa settimana con un secco 3-0 al Como, ospita il Cosenza che nella prima giornata ha superato per 3-0 l'Ascoli. Poi, alle 20:30 cinque match in contemporanea. Il Parma di Pecchia, che ha grandi ambizioni e un organico di grande qualità, ospita al Tardini il Cittadella, con la squadra di Gorini vogliosa di far bene dopo l'ottimo inizio di campionato segnato dalla vittoria con la Reggiana. La neopromossa Feralpisalò proverà a riscattarsi in casa contro il Sudtirol, dopo il ko all'esordio in B con il Parma, mentre la Cremonese - che ha ottenuto solo uno 0-0 alla prima col Catanzaro - farà di tutto per fare bottino pieno contro il Bari, con i galletti che dovranno fare a meno degli squalificati Di Cesare e Maita e dell'infortunato Menez. Il Modena, alla sua prima, ospita l'Ascoli, infine il Como di Longo dovrà vedersela con la Reggiana.

Serie B, seconda giornata

Sampdoria-Pisa 0-2

Oggi, sabato 26 agosto, ore 18

Venezia-Cosenza

Oggi, sabato 26 agosto, ore 20.30

Como-Reggiana

Cremonese-Bari

Feralpisalò-Sudtirol

Modena-Ascoli

Parma-Cittadella

Domani, domenica 27 agosto, ore 20.30

Catanzaro-Ternana

Serie B, seconda giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.