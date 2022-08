Bari e Palermo saranno le protagoniste del super anticipo della seconda giornata di Serie B questa sera alle 20:45 in un "San Nicola" stracolmo con circa 30mila spettatori. Domani, sabato 20 agosto, in notturna (alle 20:45 per tutti), scendono in campo le altre formazioni cadette, con un big match in programma: la sfida tra Genoa e Benevento, con il bomber Coda che sfida una delle sue ex squadre in cui ha lasciato ricordi dolcissimi e valanghe di gol. Occhio anche a Perugia-Parma e Ascoli-Spal. Domenica (sempre alle 20:45) si chiuderà il programma con le sei partite rimaste. Atteso alla prima vittoria stagionale il Cagliari, dopo il pareggio contro il Como, nella sfida contro il Cittadella. Romantica sfida per Javorcic: il nuovo tecnico del Venezia farà visita al "suo" Sudtirol. Gara da ex anche per Fabio Grosso, che con il suo Frosinone farà il suo esordio in casa contro il Brescia. Partita che promette gol e spettacolo tra Pisa e Como. Cosenza in casa contro il Modena, Reggina impegnata al "Liberati" contro la Ternana.

Serie B, 2a giornata: programma, orari e dirette tv

Venerdì 19 agosto, ore 20:45

Bari-Palermo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sabato 20 agosto, ore 20:45

Genoa-Benevento, in diretta su Sky Sport 253

Perugia-Parma, in diretta su Sky Sport 254

Ascoli-Spal, in diretta su Sky Sport 255

Domenica 21 agosto, ore 20:45

Cagliari-Cittadella, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Sudtirol-Venezia, in diretta su Sky Sport 253

Frosinone-Brescia, in diretta su Sky Sport 254

Pisa-Como, in diretta su Sky Sport 255

Cosenza-Modena, in diretta su Sky Sport 256

Ternana-Reggina, in diretta su Sky Sport 257

Serie B, 2a giornata: dove vedere le partite in tv o in streaming

Tutte le sfide saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e Calcio e in streaming su Dazn, Now Tv, Helbiz Live e Sky Go.