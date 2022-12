Serie B, sedicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Poche ore per riprendere fiato, poi di nuovo tutti in campo. La serie B corre forte e questa settimana offre un turno infrasettimanale da urlo tra mercoledì (un anticipo) e giovedì. Si gioca lo scontro al vertice tra Reggina e Frosinone: la squadra di Inzaghi al Granillo ospita i ciociari di Grosso. I calabresi sono secondi a tre punti, mentre i laziali hanno rallentato e ora vedono nello specchietto retrovisore gli amaranto. Questo è il frutto dell'ultimo turno giocato nel fine settimana: la Reggina ha sbancato il Rigamonti di Brescia (Inzaghi era l'ex di turno), mentre il Frosinone ha strappato un punto al 95' sul campo del Sudtirol. E così la distanza da 5 è scesa a 3 punti. E alle loro spalle? Una grande ammucchiata: otto squadre nel fazzoletto di tre punti, pronte a dare battaglia fino alla fine per accorciare sui primi due posti e mettersi in prima fila nella griglia play-off. Tra queste c'è il Bari, che dopo il quinto pari consecutivo in casa contro il Pisa, ora va a Cittadella per cercare un colpo che la faccia diventare la vera antagonista delle prime due della classe. Difficile senza Cheddira, e al Tombolato, contro i veneti che hanno sbancato Marassi domenica scorsa scrivendo una pagina di storia. A Genova clima pesantissimo attorno a Blessin, che ha giovedì un'altra chance in casa contro il Sudtirol per cercare di salvare la panchina e dare un segnale forte: il Genoa è quinto e ha sei punti di ritardo sul secondo posto. Di questo passo, i rossoblu rischiano di sprecare la stagione. Continuano a deludere De Rossi e Cannavaro alla guida, rispettivamente, di Spal e Benevento: entrambi sconfitti in casa e ormai impelagati nella bassa classifica. L'ex romanista andrà a Perugia giovedì per uno scontro diretto bollente contro Castori. L'ex difensore della Juventus, invece, sarà grande ex al Tardini di Parma nella gara dell'ora di pranzo. Ritroverà l'amico Pecchia, che vuole un posto tra le big e non farà certo sconti. Buffon sarà solo in tribuna, per un saluto all'amico Cannavaro, perché infortunato. Bene il Venezia nell'ultimo turno: prima vittoria in casa contro la Ternana. Ora Vanoli con il bomber Pohjanpalo on fire deve confermarsi a Modena, ma i canarini di Tesser intravedono la zona play-off e hanno ingranato: sarà dura fare punti al Braglia.

Serie B, 16a giornata di andata: programma e orari

Mercoledì 7 dicembre, ore 20-30

Ternana - Cagliari

Giovedì 8 dicembre, ore 12.30

Parma - Benevento

Giovedì 8 dicembre, ore 15

Cosenza - Brescia

Perugia - Spal

Reggina - Frosinone

Genoa - Sudtirol

Cittadella - Bari

Modena - Venezia

Giovedì 8 dicembre, ore 18

Pisa - Ascoli

Giovedì 8 dicembre, ore 20-30

Palermo - Como