Serie B, attesa per la sentenza del Consiglio di Stato su Reggina e Lecco

Meno di un'ora prima di decidere le sorti della serie B 2023/2024. Tanto è durata l'udienza dei giudici del Consiglio di Stato, che dovranno emettere la loro sentenza sui casi Reggina e Lecco, che dall'inizio dell'estate tengono il secondo campionato nazionale di calcio con il fiato sospeso. Davanti alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a Roma, è stato discusso l'ennesimo ricorso della Reggina: il verdetto è previsto per la giornata di domani, verosimilmente per il primo pomeriggio. Se la sentenza boccerà i calabresi (come hanno già fatto Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar), sarà il Brescia ad essere ripescato e partecipare quindi al campionato cadetto.

L'avvocato del Brescia, Giacomo Fenoglio, e il collega della Figc, hanno puntato il dito sul mancato rispetto delle scadenze da parte della Reggina: "Le prescrizioni impartite dovevano essere rispettate entro il 20 giugno. La Reggina entro quella data doveva rispettare le scadenze".

I calabresi sono quindi esclusi dall'iscrizione alla Serie B per il mancato pagamento del dovuto entro le scadenze federali, ma non oltre le date fissate dal Tribunale di Reggio Calabria. Il club si avvale dell’omologa concessa dal Tribunale e del pagamento entro i termini stabiliti (il 5 luglio, a fronte della scadenza del 12). La FIGC risponde come sempre chiamando in causa le scadenze federali e l’udienza del 25 settembre, con il ricorso contro l’omologa di Inps e Agenzia delle Entrate.

Tifosi reggini in ansia (le speranze sono ridotte al lumicino), così come quelli del Brescia che attendono l'eventuale riammissione della squadra in serie B.

A tenere banco anche la possibile esclusione del Lecco: la neopromossa lombarda ha presentato domanda d'iscrizione incompleta dell'indicazione del campo da gioco per il prossimo campionato, completando l'iter oltre la scadenza prevista. Foggia e Perugia, la perdente della finale play-off di Lega Pro e la prima delle tre retrocesse dalla B alla C, hanno presentato ricorso contro l'ammissione dei lombardi in B.

Domani la sentenza del Consiglio di Stato dirà la verità sulla vicenda. E la Lega di B potrà, finalmente, completare l'organico e il calendario del campionato già iniziato, inserendo le formazioni mancanti dalla quinta giornata in poi e dando il via ai recuperi delle partite che non si stanno giocando in questa fase (due per giornata, dalla prima alla quarta).