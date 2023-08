Serie B, le sentenze del Tar: Lecco riammesso, Reggina fuori

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco ed ha respinto quello della Reggina. I lombardi giocheranno nel prossimo campionato di serie B. I calabresi giocheranno la carta del Consiglio di Stato, ma rischiano di dover ripartire - ancora una volta - dai dilettanti. È arrivato il verdetto atteso con trepidazione sia dai club direttamente interessati sia dal Brescia e dal Perugia, terze parti interesati per la riammissione in serie cadetta. Vicine alla certezza di rientrare dalla porta di servizio in cadetteria le Rondinelle di patron Cellino, che prenderanno il posto della Reggina. Il Perugia mastica amaro, ma è pronto a dar vita ad un'altra battaglia legale.

Lecco in B, la sentenza

Il Lecco può esultare: giocherà in B. "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Respinge il ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente, Estensore; Raffaello Scarpato, Referendario; Silvia Simone, Referendario".

Reggina fuori

Niente da fare per la Reggina, pronta a proseguire la sua battaglia al Consiglio di Stato. I calabresi presenteranno l'ulteriore ricorso dopo aver appreso le motivazioni della sentenza, attese per lunedì prossimo: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; Spese compensate; Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati: Francesco Arzillo, Presidente; Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore; Silvia Simone, Referendario". La ripartenza dalla Serie D è un dramma sportivo sempre più vicino dal concretizzarsi.