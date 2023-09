Serie B, sesta giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

La serie B prosegue con il suo tourbillon di emozioni. Primo esonero della stagione, a Cremona, con Stroppa che subentra a Ballardini. E prima storia da raccontare, con la classe dei tifosi del Catanzaro. Ma il campo non aspetta e tra poco si tornerà a giocare per la sesta giornata, seguita da un turno infrasettimanale. Si parte venerdì sera al Barbera con l'entusiasmo del Palermo terzo in classifica che ospita il Cosenza, partito bene ed in media salvezza. Corini vuole vincere e regalarsi una notte da primo della classe, in attesa delle partitissime del week-end. Sabato l'esordio di Stroppa allo Zini contro l'Ascoli, mentre il Venezia va al Rigamonti per una sfida dal sapore glaciale, Pohajnpalo contro Bjarnason, derby dei vichingi della cadetteria. Il Modena attende il Lecco, unica squadra ancora ferma a zero punti (ma ha giocato solo due volte, deve recuperare tre partite).

Sabato fari puntati anche sul Picco di La Spezia: la squadra di Alvini ospita la Reggiana (il tecnico sarà il grande ex) e deve assolutamente fare risultato pieno, altrimenti lo stesso allenatore toscano finirebbe sulla graticola. Anche Nesta, tecnico degli emiliani, non se la passa benissimo e deve dare uno scossone alla sua classifica. Saranno scintille.

Domenica il clou della giornata: a Bari torna da avversario l'ex Vivarini, chiamato a riscattare lo 0-5 contro il Parma dell'ultima giornata con il suo Catanzaro. Troverà la rabbia dei pugliesi, che stanno restando indietro in classifica e sgomitano per tornare subito in alto. Il big match è Parma - Samp: Pecchia comanda la classifica e vuole una domenica di festa al Tardini, in un match che profuma di serie A. Pirlo deve assolutamente dare un segnale al campionato e al suo boss, Radrizzani: i blucerchiati con 2 punti in classifica dopo 5 turni sono un'anomalia del sistema in B. E' vero, i punti sul campo sarebbero 4 (c'era una penalizzazione iniziale), ma sono comunque pochi per la Samp in questa realtà. L'ex juventino in caso di mancato risultato a Parma, entrerebbe nel mirino di società e tifosi.

Serie B, sesta giornata: il programma

Venerdì 22 settembre, ore 20,30

Palermo - Cosenza

Sabato 23 settembre, ore 14

Cremonese - Ascoli

Feralpisalò - Pisa

Ternana - Sudtirol

Brescia - Venezia

Modena - Lecco

Sabato 23 settembre, ore 16,15

Spezia - Reggiana

Domenica 24 settembre, ore 16,15

Bari - Catanzaro

Parma - Sampdoria

Cittadella - Como