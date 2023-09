Serie B, la sesta giornata: frenano le big, crolla lo Spezia

La giornata del segno X. Il sesto turno di B, che anticipa l'infrasettimanale che scatta domani, martedì 26 settembre, rallenta i ritmi indiavolati del campionato. Il Palermo inciampa in casa contro il Cosenza, la prima Cremonese di Stroppa deve accontentarsi di un pari casalingo (l'Ascoli la riprende allo scadere).

Giornata fortunata per il Pisa, che con un gol passa sul campo di una Feralpisalò sempre più in difficoltà e si rilancia, allontandosi dalle ultime posizioni. Il colpo di giornata lo firma la Reggiana, che vince al Picco e manda all'inferno lo Spezia di Alvini, la peggiore tra le retrocesse dalla A: il tecnico ligure a rischio esonero dopo aver conquistato solo un punto in cinque partite. Colpaccio sul difficile campo del Cittadella per il Como di Longo, spinto dal ritorno al gol di Cutrone: lo 0-3 dei lariani mette un freno all'ottimo avvio di stagione dei veneti.

Turno caratterizzato da ben sei pareggi nei dieci incontri totali. La Samp di Pirlo si prende un punto a Parma, mentre il Catanzaro imbavaglia il Bari al San Nicola. Brescia - Venezia e Modena - Lecco senza reti. E' il primo punto della stagione per la matricola lombarda.

Domani si torna subito in campo, tutti con la voglia di tornare a premere sull'acceleratore.