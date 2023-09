Serie B, settima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Si torna subito in campo dopo le fatiche del week-end. Turno infrasettimanale per la serie B con incroci pieni di emozioni e, in alcuni casi, di brividi. Il clou delle partite in programma oggi è sicuramente il match del Penzo: il Venezia ospita il Palermo. La squadra di Vanoli vuole continuare a correre, ma contro troverà i siciliani avvelenati dopo il ko casalingo contro il Cosenza. Sfida tra grandi attaccanti e roster attrezzatissimi per volare in A. Spettacolo garantito.

Occhio a quello che accadrà al Picco: lo Spezia di Alvini è in fondo alla classifica e questa arriverà il Brescia, non ancora in grado di lottare per le alte sfere, ma sicuramente più squadra rispetti ai liguri. Se il tecnico spezzino dovesse perdere o pareggiare, l'esonero sarebbe scontato. Pronti già i possibili sostituti: Aglietti, Castori e Stellone erano già in tribuna nelle ultime partite...

Domani sera scontro ad alta quota tra Parma e Bari: Pecchia è primo e lì intende restare molto a lungo, mentre i pugliesi cercano una vittoria che dia la prima svolta alla stagione, sia in termini di umore che di classifica.

Riflettori puntati sul Como: la squadra di Longo ospita la Samp e arriva dal roboante 0-3 di Cittadella, con 10 punti in classifica e grande entusiasmo. I blucerchiati annaspano e Pirlo non è proprio stabile sulla sua panchina. Radrizzani vuole un segnale dal tecnico, in caso di sconfitta o prestazione deludente al Senigallia, potrebbe scattare l'esonero anche per l'ex campione del mondo.

Il turno prevede anche il solito pienone del Ceravolo: il Catanzaro dopo il pareggio di Bari ospita un Cittadella ferito e vuole però riconquistare il cuore della sua gente dopo lo 0-5 dell'ultima casalinga contro il Parma, che ancora brucia nel petto di Iemmello e compagni.

Serie B, 7a giornata: il programma

Martedì 26 settembre

Lecco - Feralpisalò, ore 18,15

Cosenza - Cremonese, ore 18,15

Sudtirol - Modena, ore 20,30

Reggiana - Pisa, ore 20,30

Venezia - Palermo, ore 20,30

Ascoli - Ternana, ore 20,30

Spezia - Brescia, ore 20,30

Mercoledì 27 settembre

Catanzaro - Cittadella, ore 20,30

Parma - Bari, ore 20,30

Como - Sampdoria, ore 20,30

Serie B, 7a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.