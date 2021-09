Serie B verso la settima giornata: curiosità, orari e arbitri

Caserta e Modesto ritrovano da ex rispettivamente Perugia e Ascoli. Si sfidano due imbattute, Pisa e Reggina, e il Parma prova a sfatare un aitentico tabu: il Mazza di Ferrara. Si avvicina la settima giornata di serie B e sono tante le curiosità della vigilia.

In Crotone-Ascoli il tecnico calabrese Francesco Modesto sarà l'ex di giornata: dal gennaio 2004 al giugno 2005 ha vestito la maglia dell’Ascoli, sommando 65 presenze e 3 gol in partite ufficiali, con la promozione in A 2004/05 dei bianconeri marchigiani, l’ultima finora conseguita nella storia del sodalizio bianconero.

Anche Fabio Caserta sarà grande ex di giornata nel posticipo Benevento-Perugia: ha allenato i biancorossi umbri l’anno scorso, riportandoli prontamente in serie B vincendo il girone B di Lega Pro, finendo a pari punti col Padova (79 entrambe), ma salendo grazie agli scontri diretti favorevoli: 3-0 biancorosso al “Curi”, 0-1 in terra veneta. Per Caserta sulla panchina del Grifone umbro 42 panchine con score di 25 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Il suo addio ha fatto rumore in terra umbra, per lui una partita ricca di emozioni.

Scontro tra grandi per Pisa e Reggina, due delle 4 formazioni che non hanno subito sconfitte finora insieme a Brescia e Frosinone. Alfredo Aglietti celebrerà contro il collega D'Angelo la sua panchina numero 300 in Serie B: finora conta 100 vittorie, 108 pareggi e 91 sconfitte.

Il Parma torna a Ferrara e deve sfatare un tabu: al Mazza non segna un gol dal 10 ottobre del 1982 (2-0 in Serie C1, con secondo gol firmato Mariani al 16’). Da allora altre quattro sfide senza reti: 0-0 nella C-1 1983/84, 1-0 per i biancazzurri nella C1 1985/86, nella serie A 2018/19 e 2019/20: un'astinenza di 434’.

Gol cercasi anche in Pordenone-Vicenza, sfida tra le formazioni cadette che hanno mandato in rete il minor numero di calciatori di questo campionato (2) e che hanno segnato meno (2 gol a referto per i neroverdi, 4 per i biancorossi ,come il Como). Friulani e veneti sono anche tra le cinque compagini cadette ancora senza vittorie (come Alessandria, Crotone e Como).

Gli arbitri della 7a giornata:

LECCE – MONZA Venerdì 01/10 h. 20.30

ABBATTISTA

BERCIGLI – DELLA CROCE

IV: GUALTIERI

Var: FOURNEAU

Avar: ROCCA

ALESSANDRIA – COSENZA h. 14.00

FABBRI

LIBERTI – LAUDATO

IV: MADONIA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRENNA

CREMONESE – TERNANA h. 14.00

COSSO

DI GIACINTO – BARONE

IV: MONALDI

VAR: CHIFFI

AVAR: IMPERIALE

CROTONE – ASCOLI h. 14.00

DI MARTINO

CAPALDO – LOMBARDO

IV: MAROTTA

VAR: DIONISI

AVAR: DEI GIUDICI

FROSINONE – CITTADELLA h. 14.00

MERAVIGLIA

NUZZI – MACADDINO

IV: BARATTA

VAR: PEZZUTO

AVAR: RASPOLLINI

PISA – REGGINA h. 16.15

COLOMBO

SCHIRRU – VIGILE

IV: BITONTI

VAR: PRONTERA

AVAR: FIORE

SPAL – PARMA h. 18.30

PATERNA

ROSSI L. – MORO

IV: KUMARA

VAR: MARINI

AVAR: ROSSI C.

BRESCIA – COMO Domenica 03/10 h. 14.00

MIELE G.

BOTTEGONI – FONTEMURATO

IV: MILONE

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PAGNOTTA

PORDENONE – LR VICENZA Domenica 03/10 h. 16.15

RAPUANO

CECCON – GUALTIERI

IV: TURRINI

VAR: PICCININI

AVAR: DI VUOLO

BENEVENTO – PERUGIA Domenica 03/10 h. 20.30

MARINELLI

VONO – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: SACCHI

AVAR: MASTRODONATO