Serie B, settima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

L'attesa sta per terminare. La serie B è pronta a scendere in campo per la settima giornata di andata dopo aver osservato il turno di sosta per rispettare gli impegni internazionali. Si ricomincia venerdì sera al San Vito-Marulla di Cosenza con la prima di diverse novità in programma nel week-end: il debutto di Moreno Longo sulla panchina del Como, ospite dei calabresi. Il nuovo allenatore dei lombardi arriverà con una decina di giorni pieni di lavoro assieme alla squadra e con la voglia di dare subito la sterzata necessaria per risalire la classifica. Con Fabregas, Baselli, Cutrone, Cerri e Mancuso, il Como non può certo accontentarsi di vivacchiare in zona salvezza. Ma occhio alla squadra di Dionigi, spigolosa e sempre determinata, soprattutto davanti al suo pubblico.

Sabato due partitissime: il Bari ospita il Brescia primo della classe e sogna la vittoria che varrebbe l'aggancio alle rondinelle di Clotet. Previsto un pubblico da prima fascia anche per la serie A. A Cagliari, tornerà in panchina dopo il grave lutto che lo ha colpito Fabio Liverani: il tecnico dovrà sfidare un'altra retrocessa dalla A, il Venezia, partita decisamente male in questo campionato e 16a con 5 punti. La squadra sarda vuole dedicare un successo al suo allenatore e si sta preparando per una grande prestazione.

Da seguire con attenzione anche Spal - Genoa: emiliani in ripresa e con un organico da prime posizioni, il Grifone annaspa un po' e ha 4 punti di ritardo dalla vetta. Blessin non può sbagliare, altrimenti finisce sulla graticola in questa B dall'esonero facile...

Nel pomeriggio di sabato, sfida tra debuttanti in Perugia - Pisa: Baldini contro D'Angelo, entrambi appena saliti in sella alle rispettive squadre. Chi avrà lavorato meglio in questi pochi giorni a disposizione?

Domenica il posticipo a Benevento con la prima di Fabio Cannavaro contro l'Ascoli: l'ex campione del mondo cerca un successo che accenda la miccia dell'entusiasmo in città e nel suo spogliatoio.

Serie B, 7a giornata: programma e orari





Venerdi' 30 settembre



COSENZA-COMO (ore 20.30)



Sabato 1 ottobre, ore 14



BARI-BRESCIA

CAGLIARI-VENEZIA



CITTADELLA-TERNANA



MODENA-REGGINA



PALERMO-SÜDTIROL



PARMA-FROSINONE



SPAL-GENOA

Sabato 1 ottobre, ore 16.15



PERUGIA-PISA

Domenica 2 ottobre, ore 16.15



BENEVENTO-ASCOLI

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.