Serie B, c'è l'accordo: sosta da fine anno alla Befana

La serie B si ferma a Capodanno e all'Epifania. La Lega ha trovato un accordo con l'Assocalciatori per una sosta del campionato cadetto dalla fine di dicembre fino al 6 gennaio, compreso. L'ultima partita del 2021 sarà qiindi la 20a giornata, prima di ritorno, in programma il 29 dicembre, subito dopo le gare natalizie in programma come sempre il 26 dicembre, giorno dell'ultima di andata.

Si tornerà in campo nel 2022 con la 21a giornata, in programma il prossimo 15 gennaio.

Il comunicato dell'Assocalciatori: “AIC e Lega Serie B hanno nuovamente concordato la sosta invernale per la stagione sportiva 2021/22. Per 8 giorni consecutivi, nel periodo che va da giovedì 30 dicembre a giovedì 6 gennaio compresi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento; in alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi”.