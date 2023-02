Serie B, Spal - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari cerca il colpo in trasferta per riprendersi il quarto posto. La Spal vuole una vittoria di prestigio per uscire dalla bassa classifica e dare la svolta alla sua stagione. Il piatto di domani pomeriggio al Mazza di Ferrara è bello ricco. Ai tre punti pesanti in palio si aggiungono anche le motivazioni dei tanti volti nuovi sbarcati da una parte e dall'altra nelle ultime ore di mercato. La sessione invernale ha regalato un rinforzo di prestigio a Daniele De Rossi: Radja Nainggolan. Il belga partirà dalla panchina. La formazione di Mignani, scivolata al quinto posto a seguito dei due ko consecutivi rimediati contro Palermo e Perugia, ha voglia di riscatto e punta sui volti nuovi pronti ad aiutare la causa: nella formazione in campo a Ferrara non dovrebbero esserci grandi novità, difficilmente troveranno spazio i nuovi arrivati Esposito, Molina, Benali e Matino. In attacco rientrerà invece il bomber Cheddira dopo aver scontato il turno di squalifica: il capocannoniere del torneo sarà assistito da Botta e Folorunsho.

Il pezzo pregiato del mercato della Spal è stato presentato ieri e già scalpita: domani esordirà a gara in corso. "Sono pronto per giocare, ma decide il mister quando gioco. I risultati devono arrivare e io voglio guardare i play-off che sono a nove punti", ha tagliato corto in conferenza stampa. Il tecnico del Bari Mignani punta sulle grandi motivazioni di un ex particolare: Mirco Antenucci, per anni capitano della Spal e oggi leader maximo dei baresi: "Penso che Mirco sia un grande professionista a me non deve dimostrare nulla, lo vedo tutti i giorni. 25 giocatori di campo è normale ci siano rotazioni, che il tecnico scelga chi è in forma. Ci sarà bisogno di tutti da qui alla fine, anche per me e Vicari è una partita da ex, ma bisogna fare valutazioni sui calciatori più adatti e in forma. Per me e la squadra è un punto di riferimento, avrà le sue possibilità, non è diverso dall'anno scorso".

Spal-Bari: probabili formazioni

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Rauti; Valzania, La Mantia, Moncini. All. De Rossi.

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho, Botta; Cheddira. All. Mignani.

Serie B, Spal - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Spal - Bari, sfida della 23a giornata del campionato di Serie B, in programma domani pomeriggio alle 14, sarà trasmessa sia in streaming live e on demand su Dazn e sia in diretta sui canali Sky Sport Calcio (canale 252). Inoltre sarà possibile vederla anche su Now e Helbiz Live. La trasmissione dell'eventi sarà fruibile anche attraverso le app dedicate e scaricabili, ma non sarà possibile seguire la partita gratuitamente senza aver sottoscritto un abbonamento.