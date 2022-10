Serie B: la Spal ha scelto De Rossi

La Spal ha scelto: sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore. L'ex centrocampista e capitano della Roma è arrivato questa mattina a Ferrara e si è subito calato nella parte, anche se l'annuncio ufficiale non è ancora arrivato e la presentazione dovrebbe esserci questa sera, dopo aver diretto il primo allenamento. Per DDR foto ufficiali davanti al Castello estense, da sfornare a breve sui social del club, poi l'incontro con il presidente Joe Tacopina per la firma. L'ex Campione del Mondo del 2006, che sfiderà i colleghi ed ex compagni Cannavaro (Benevento), Inzaghi (Reggina) e Grosso (Frosinone), inizierà questo fine settimana in trasferta contro il Cittadella. Subito una partita difficile e da prendere con le pinze, contro una mina vagante del campionato. De Rossi avrà solo pochi giorni per prepararsi al debutto, ma punterà molto sull'aspetto emozionale con la sua proverbiale grinta a dare una scossa immediaat.

Lo staff di De Rossi

Nel suo staff, De Rossi avrà sei persone. Il suo vice sarà Carlo Cornacchia, ex secondo di Claudio Ranieri nelle ultime esperienze al Nantes, Fulham, Roma, Sampdoria e Watford. Non solo Cornacchia, ma anche cinque collaboratori. Uno sarà Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista di Lecce, Palermo e Empoli. Il preparatore dei portieri sarà invece Antonio Chimenti, 32 presenze con la maglia della Roma e un finale di carriera con la maglia della Juventus. Il preparatore atletico sarà Marcos Alvarez, reduce dall'ultima esperienza con il Parma, ex Betis Siviglia, Tottenham e Real Madrid. Il match analyst sarà Simone Contran, dal 2018 il "Capo Match Analyst" dell'Italia di Mancini. De Rossi avrà con sé anche l'amico storico Emanuele Mancini, ex compagno di squadra nella Primavera della Roma, poi calciatore e allenatore nei dilettanti tra Monterotondo, Viterbese, Lupa Roma e Ottavia.