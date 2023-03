Serie B, altro terremoto in casa SPAL: esonero eccellente

La SPAL continua a vivere un momento difficilissimo. In classifica, la squadra scivola all'ultimo posto dopo il ko casalingo contro la capolista Frosinone. Fuori dal campo, dopo aver cambiato per la terza volta l'allenatore, ora il numero uno del club, Joe Tacopina, stravolge anche l'area tecnica: esonerato il direttore Fabio Lupo. "Abbiamo perso un’altra partita, non posso esserne felice ed è evidente che dobbiamo iniziare a far punti, ma ho visto una buona gara e un cambiamento nello spirito contro la prima in classifica. Se continueremo a controllare gran parte del match come fatto contro Frosinone e Genoa, sono sicuro che nelle undici partite che restano i risultati arriveranno. Non è solo la mia visione, ma è anche quella dell’allenatore e del direttore sportivo. Questa squadra ha troppa qualità per occupare la posizione in classifica attuale, non sarà semplice ma tutto andrà come deve andare. Lupo? Voglio precisare che se sono arrivato a questa decisione, l’ho fatto a seguito di una serie di valutazioni professionali maturate nel corso della stagione e non è il risultato di un malinteso linguistico perché sarebbe assurdo e non lo farei mai. Non ho voluto fare una conferenza ad hoc e ho preferito lasciar passare qualche giorno prima di replicare, visto la vicinanza con la partita di stasera, ma devo farlo perché reputo non giuste alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore. Fabio era molto dispiaciuto quando Daniele De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni pubbliche che riguardavano delle dinamiche societarie, ma con il suo comportamento si è messo nella stessa situazione. La decisione di esonerarlo è la conseguenza di una serie di errori commessi negli ultimi mesi rispetto ai quali non voglio entrare nel dettaglio, perché sarebbe inelegante e comunque non opportuno in questa sede".

Resta in carica il direttore sportivo della SPAL, Armando Ortoli, fidato collaboratore di Lupo negli ultimi anni (a Venezia e Ascoli, prima di Ferrara). "Il nostro direttore sportivo è Armando Ortoli - ha concluso il presidente Tacopina - e non è cambiato da inizio stagione. Ho chiesto ad Armando di rimanere perché lo reputo la persona più adatta a ricoprire questo ruolo in questo momento e lui ha accettato con determinazione ed entusiasmo. Non è stato Fabio a convincerlo a rimanere, Armando ha scelto di restare perché è una persona orgogliosa ed estremamente professionale che in questi mesi ha vissuto lo spogliatoio quotidianamente.