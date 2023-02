Serie B, ufficiale: la Spal ha un nuovo allenatore

È ufficiale il ventunesimo cambio in panchina in questa stagione di Serie B: Daniele De Rossi da qualche ora non è più l'allenatore della Spal. La società emiliana punta su un altro campione del mondo del 2006, Massimo Oddo, per la missione-salvezza in questa parte finale di stagione. Oddo è il terzo allenatore in questa stagione per la Spal, dopo Venturato e De Rossi. A lui il presidente Tacopina e il ds Lupo hanno fatto firmare un contratto fino al 30 goigno giugno con rinnovo automatico di un anno in caso di salvezza. Arriva quindi un altro avvicendamento in panchina in questa serie B dopo quelli recenti di Brescia (Possanzini), Ascoli (Breda) e Benevento (Stellone). Oddo è già a Ferrara per iniziare la sua avventura alla guida dei biancazzurri ferraresi assieme al suo staff, completato da Marcello Donatelli (vice allenatore), Stefano Fiore (collaboratore tecnico) e Luca Guerra (preparatore atletico). L'anno scorso, da gennaio a giugno, alla guida del Padova in serie C l'ex terzino di Lazio e Milan ha vinto la Coppa Italia di serie C e sfiorato la promozione ai play-off perdendo la finalissima contro il Palermo. In precedenza, due parentesi poco fortunate in B: una alla guida del Perugia, terminata con la retrocessione ai play-out contro il Pescara, e l'altra proprio con gli abruzzesi, finita con largo anticipo (esonerato a novembre da ultimo in classifica). Ma Oddo e i suoi collaboratori hanno anche conquistato una serie A a Pescara nella stagione 2015/2016 vincendo i play-off (finale contro il Trapani di Cosmi).