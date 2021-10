Serie B, gli squalificati: stangata su Micai

Il portiere della Reggina fermato per tre giornate, per altri quattro giocatori stop di un turno

Stangata sul portiere della Reggina Alessandro Micai: tre giornate di squalifica dopo l'espulsione subita durante la partita persa in trasferta sul campo della capolista Pisa (2-0). La motivazione? "Per avere, al 20' del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto". Calabresi, oggi a metà classifica con 10 punti, costretti quindi a giocare dopo la sosta per tre gare senza il portiere titolare: Micai salterà la trasferta di Vicenza, la sfida casalinga contro il Parma e il turno infrasettimanale a Perugia. Tornerà a disposizione di Aglietti il prossimo 1° novembre al Granillo contro il Cittadella.

Dopo la 7a giornata di andata, il Giudice Sportivo ha diramato l’elenco dei calciatori squalificati: oltre a Micai, Simone Canestrelli (Crotone), Fran Karacic (Brescia) e Franco Vazquez (Parma) sono stati fermati per 1 giornata. Stop di un turno anche per Gennaro Acampora, del Benevento, non espulso in campo, ma ammonito "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (già diffidato)".