Serie B, gli stadi della stagione 2022/2023

La Serie B 2022-2023 somiglierà tantissimo alla sorella maggiore Serie A: tornano grandi città, grandi tifoserie e soprattutto grandi stadi, con tifoserie bollenti e appassionate. Dalla lista degli impianti più capienti e "calienti" esce il Via del Mare di Lecce (oltre 30 mila posti), ma entrano impianti storici e prestigiosi, come il San Nicola di Bari e il Barbera di Palermo. E, salvo clamorose scelte governative delle prossime settimane, torneranno da subito i tifosi con la capienza occuopata al 100% fin dalla prima giornata di campionato. Le società sono infatti già al lavoro per presentare le campagne di abbonamento, che mancavano ormai dall'estate del 2019. La Serie B che verrà è una sorta di A2 anche per il fattore stadi. Piazze storiche, aree metropolitane, capoluoghi di regione (ben sei su venti). Bari, Palermo e Genoa, ovvero San Nicola, Barbera e Ferraris, hanno un impianto abbondamente superiore ai 30 mila spettatori, tutti e tre teatro dell'ultimo Mondiale giocato in Italia nel 1990. Ma ci sarà anche il Modena, tornato dalla C (e da un fallimento e dai dilettanti), con i 21 mila cuori gialloblu del Braglia.

Il quinto stadio della B è quello della Reggina, il Granillo, dietro il Curi di Perugia. A Reggio Calabria (sperando nell'iscrizione del club al campionato) possono entrare 26 mila spettatori. C'è poi un gruppo ampio di club che giocano in stadi con una media di 15mila posti. L'impianto più piccolo è quello del neopromosso Sudtirol, alla prima assoluta in B: al Druso solo 5 mila posti. In attesa di conoscere il calendario della prossima Serie B 2022-2023, riparte la corsa agli abbonamenti per riempire gli stadi del campionato più bello d'Italia.