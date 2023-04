Serie B, Sudtirol - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Squadra in casa

Südtirol - Bari è il match clou del turno di serie B previsto per il lunedì di pasquetta. Uno scontro diretto per il terzo posto nella classifica di Serie B tra due squadre risalite pochi mesi fa dalla C ma già grandissime protagoniste della stagione. Clamoroso il ruolino di marcia del gruppo altoatesino di Pierpaolo Bisoli, reduce da 12 risultati utili di fila e imbattuto nel girone di ritorno.

In vista della gara di Bolzano, il tecnico del Bari Michele Mignani non guarda alle possibilità di raggiungere ancora il Genoa al secondo posto, ma alla necessità di blindare la terza piazza: "Dobbiamo pensare a noi. Mi chiedete sempre della classifica, ma dobbiamo pensare a questa partita che è complicata, a fare punti, provare a mantenere il Südtirol alle nostre spalle. Poi quello che sarà si vedrà. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo allenarci bene per farci trovare pronti. Troveremo una squadra forte fisicamente con un allenatore che ha grande esperienza. Se stanno facendo questi risultati è certamente perché hanno dei valori".

Assente l'ex Masiello

Andrea Masiello non ci sarà neanche nella sfida di ritorno tra Südtirol e Bari. La conferma dell'assenza del difensore, che aveva già saltato la trasferta del San Nicola all'andata, è arrivata direttamente dal direttore sportivo degli altoatesini Paolo Bravo, nel corso della conferenza stampa pre partita di Bisoli avvenuta in mattinata. Il motivo dell'assenza del difensore, protagonista dello scandalo calcioscommesse ai tempi in cui vestiva la maglia dei Galletti, è volto a garantire la sicurezza del calciatore.

Sudtirol - Bari: probabili formazioni