Serie B, Sudtirol - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Va in scena martedì 28 novembre sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano, con calcio d’inizio alle ore 18.30, il recupero della terza giornata del girone del campionato di Serie B tra Südtirol e Brescia, inserito in corso d’opera a completamento dell’organico del corrente campionato cadetto. Per i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, reduci da tre stop consecutivi e quindi alla ricerca di un pronto riscatto, si tratta della settima gara casalinga stagionale in campionato. Terza sfida in assoluto tra le due squadre, dopo le due nel campionato cadetto dello scorso anno, che fecero registrare una vittoria a testa.

Südtirol con 16 punti in 13 gare, frutto di 4 vittorie e altrettanti pareggi, 5 gli stop, 18 gol realizzati e 17 subiti di cui 2 vittorie, 2 pareggi e due stop in casa con 10 reti segnate e 8 subite tra le mura amiche dello Stadio Druso. Alla vigilia del match di recupero con il Brescia, la squadra biancorossa occupa la 12esima posizione in classifica. Assenti gli infortunati Rover, Siega, Kofler e Vinetot.

Il Brescia si presenta alla sfida reduce dal buon pareggio in rimonta in casa del Pisa. Il primo punto della gestione Maran che ha così interrotto la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Momento difficile, invece, per gli altoatesini alla terza sconfitta consecutiva.

Sudtirol - Brescia: probabili formazioni

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Ghiringhelli, Masiello, Davi; Casiraghi, Tait, Broh, Peeters; Pecorino, Merkaj. Allenatore: Bisoli.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Van de Looi, Bertagnoli, Huard; Galazzi, Bjarnason; Borrelli. Allenatore: Maran.

Sudtirol - Brescia: segui la partita in diretta

Südtirol-Brescia si gioca oggi alle ore 18,30 al Drudo di Bolzano e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.