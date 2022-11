Serie B, Sutirol - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La piccola grande rivelazione, il Sudtirol dell'ex Bisoli, contro una delle delusioni della B, il Cagliari di Liverani. Una partita, quella in programma domani pomeriggio al Druso, che, ancona una volta, potrebbe segnare la stagione dei sardi, con l'allenatore in bilico da alcune settimane. In Alto Adige invece l'aria è frizzante: con l'arrivo del nuovo tecnico, la matricola di Bolzano ha iniziato a correre e adesso vede la zona play-off: 5 vittorie e 3 pareggi. Il Sudtirol dovrà fare a meno di quattro giocatori contro il Cagliari. Si tratta di Davide Voltan, centrocampista classe ’95, Mattia Sprocati e Andrea Schiavone, rispettivamente esterno e centrocampista 29enni e l’esperto Michele Marconi, attaccante classe ’89. "Con il Cagliari si preannuncia una gara molto difficile - ha detto Bisoli - . Sono una delle squadre favorite per vincere il campionato, sono riusciti a tenere 7-8 giocatori della rosa di serie A. Cagliari è una piazza importantissima, alla quale sono molto legato. So’ che passione ci mettono i propri tifosi, domani ci sarà un gran numero del loro pubblico. Sono convinto che è una partita difficile. Come sempre avremo grande rispetto dei nostri avversari, essendo però consapevoli delle nostre qualità, ma non guardiamo chi c’è di là. E’ chiaro che la storia non scende in camp, ma i valori ci sono. Sappiamo che per portare avanti la striscia di risultati positivi dobbiamo giocare a ritmi più alti dei nostri avversari, dobbiamo avere il nostro equilibrio, ma nulla ci deve scalfire".

Liverani senza gli infortunati Pavoletti e Mancosu, rimpolpa l'attacco con la convocazione del 2004 slovacco Griger. In campo Luvumbo, Lapadula e Nandez nel tridente sardo. "Sappiamo di vivere un momento non entusiasmante - ha detto Liverani - , soprattutto a livello di punti, ma non dobbiamo perdere le nostre certezze. Lavoriamo per la società e per i tifosi e per questo serve prendersi le responsabilità, senza aver paura".

Sudtirol - Cagliari: probabili formazioni

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Zaro, Curto, Masiello, D'Orazio; De Col, Nicolussi Caviglia, Tait, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli.

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Barreca; Makombou, Rog, Viola; Luvumbo, Lapadula, Nandez. All. Liverani.

Sudtirol - Cagliari: dove vederla in tv o in streaming

Sudtirol - Cagliari, gara della 12a giornata di serie B, in programma domani, sabato 5 novembre, alle 14, allo stadio Druso di Bolzano, sarà trasmessa in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.