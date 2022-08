Serie B, il Sudtirol cambia allenatore: è ufficiale

Comincia nel modo peggiore la prima stagione in serie B del Sudtirol. La neopromossa altoatesina da qualche ora è senza allenatore. La crisi tra il club e Lamberto Zauli si è tramutata in divorzio nel giro di pochissimo tempo. Dopo due mesi termina già l'esperienza dell'allenatore arrivato in estate dalla Juventus Under 23 per sostituire Javorcic, artefice della vittoria da record del girone di serie C nella passata stagione. Il tecnico ha risolto consensualmente il contratto con il club: a pochi giorni dall'inizio del campionato (debutto contro il Brescia), il Sudtirol è senza allenatore. Panchina affidata per ora al vice di Zauli, Leandro Greco. La società, però, è già al lavoro per annunciare in tempi rapidissimi, probabilmente subito dopo il match d'esordio in campionato, se non prima, il nome del sostituto di Zauli: i rumors del momento parlano di Francesco Modesto e Michele Marcolini (quest'ultimo vecchia conoscenza del ds Paolo Bravo) come potenziali tecnici individuati dalla dirigenza. Piace anche il fresco ex del Palermo, Silvio Baldini. Occhio ai profili d'esperienza, come Cosmi e Pillon.

Il comunicato

"FC Südtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva".