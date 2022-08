Serie B, il Sudtirol è ancora senza allenatore

Quanta nostalgia domenica prossima, alle 20,45, quando sul prato del piccolo stadio Druso di Bolzano (poco più di 5mila posti) i tifosi del Sudtirol vedranno passare Javorcic, l'artefice dello storico approdo in serie B compiuto solo pochi mesi fa, per andare a sedere sulla panchina degli ospiti. La matricola assoluta della serie B 2022/2023, la formazione altoatesina, oggi è senza allenatore. E così affronterà anche la seconda giornata di campionato, contro il grande ex passato al Venezia retrocesso dalla A e a caccia di un posto per la promozione.

A Bolzano, dopo il ko di Brescia, per ora nulla si muove. Almeno in superficie. Il Sudtirol ha chiuso in anticipo la sua parentesi con Lamberto Zauli, arrivato in estate dalla Juventus Under 23, ed è ancora a caccia del nuovo allenatore. Diverse le idee sul tavolo del ds Paolo Bravo, ma questa settimana non è bastata per arrivare ad una decisione. Pierpaolo Bisoli sembra il favorito, ma circolano anche i nomi di Serse Cosmi, Francesco Modesto e dello stesso Leandro Greco, il vice di Zauli andato in panchina al Rigamonti, che potrebbe anche strappare una conferma in caso di risultato positivo nel prossimo turno contro l'ex Javorcic. Ma questa oggi pare la soluzione meno percorribile. La serie B, ottenuta dopo una clamorosa cavalcata nella passata stagione, è un patrimonio prezioso dell'intero territorio e di un club forte e solido. Per questo la dirigenza non vuole sbagliare la decisione sul nuovo tecnico e le ultime mosse di mercato.

Sudtirol, parla il ds Paolo Bravo

Le dichiarazioni rilasciate sulle colonne del “Corriere dell’Alto Adige” da Paolo Bravo, direttore sportivo del Südtirol: "Il nuovo allenatore? Ho sondato diverse piste, dobbiamo trovare la persona che si incastra nel nostro mondo, che è un po’ diverso dagli altri. Siamo una società al primo anno in serie B con delle problematiche e siamo alla ricerca di un allenatore che ci dia una mano a risolverle. Sarà una scelta ponderata, che faremo assieme alla proprietà. La permanenza di Greco come primo allenatore anche in futuro? In questa situazione non è facile, siamo alla ricerca di un profilo che speriamo di poter rendere ufficiale ad inizio della prossima settimana. Il mercato? Per l’attacco stiamo valutando diversi giocatori: la speranza è di chiudere per qualcuno entro la settimana è chiaro, per il Südtirol è un mercato diverso da tante altre squadre. Noi dobbiamo aspettare qualche saldo, in questo momento si fa fatica ad arrivare sui giocatori più importanti, sia per i costi del cartellino che dell’ingaggio ma anche del blasone. Dobbiamo convincerli con il progetto serio, di una società molto forte che ha voglia di fare bene. È logico che allo stato attuale non possiamo mettere sul piatto la storia e prenderemo un play e un altro centrocampista".