Serie B, Sudtirol - Pisa: dove vederla in tv o in streaming

La 4ª giornata della B si chiude oggi pomeriggio alle 16.15 il turno con il posticipo Sudtirol-Pisa, confronto fra le ultime della classe. Negli altoatesini, ancora a zero punti, fa il suo debutto in panchina Pierpaolo Bisoli che a maggio ha salvato il Cosenza ai play-out e ora deve ritentare l'impresa con la matricola assoluta di questo campionato. Nelle ultime ore di mercato, il nuovo tecnico ha ricevuto qualche rinforzo (Crociata e Schiavone), ma non gli uomini necessari a compiere un salto di qualità. Serviranno carattere, compattezza e orgoglio per salvare la categoria. Anche il Pisa si ritrova a sorpresa a parlare di bassa classifica e urgenza di fare punti. Marano ha un solo punto e già 2 ko in bacheca. Dopo la finale play-off persa a maggio, la ripartenza dei toscani è stata faticosa. Sul mercato è stata rivoluzione, con acquistu stranieri promettenti (Rus, Esteves, Morutan), ma non pronti per il calcio italiano. La società si è resa conto dell'azzardo e ha pescato nel rush finale di mercato due uomini esperti per Maran: Gliozzi dal Como (oggi ex di turno contro il Sudtirol) per l'attacco, Barba dal Benevento per la difesa, uno dei migliori centrali della categoria. Entrambi subito titolari, a testimonianza dell'urgenza di avere due elementi del loro calibro in questo organico (anche alla luce dell'infortunio del bomber Torregrossa). Il Pisa ha bisogno di tempo, ma oggi deve vincere per evitare di ritrovarsi troppo lontano dal vertice dopo poche settimane di campionato.

Sudtirol - Pisa: probabili formazioni