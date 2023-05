Serie B, impresa Sudtirol: giocherà i play-off

La vittoria a Terni (0-1) nella terzultima giornata significa certezza aritmetica di giocare i play-off. Il Sudtirol, matricola assoluta di questa serie, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: giocare gli spareggi per andare in serie A. A Bolzano, ovviamente, non stanno nella pelle. Da mesi ormai allo stadio "Druso" non c'è più un seggiolino libero per le partite casalinghe dei gladiatori di mister Bisoli. Tra questi, il 24enne Marco Curto, che a Bolzano si sta consacrando nel calcio che conta dopo anni di gavetta. Il centrale classe '99, napoletano ma cresciuto nel Milan, ha segnato lo storico gol al Liberati che porta ufficialmente il Sudtirol ai play-off.

A 14 anni, la chiamata del Milan l'ha convinto a lasciare il Sud per il Nord: in rossonero così Curto scopre la sua dimensione di calciatore, difensore che all'occorrenza può giocare sia sulla fascia che al centro, dove ultimamente Bisoli lo ha schierato con maggiore frequenza. Il sogno di debuttare con la maglia rossonera in prima squadra resterà però tale: alle porte del calcio che conta è l'Empoli a volerlo sotto la sua ala, e in Toscana il giovane Marco completa mirabilmente il percorso di crescita e maturazione calcistica. Con Andreazzoli arriva anche ad annusare l'aria della Serie A (ma solo in panchina), poi l'Empoli lo manda a farsi le ossa a Reggio Calabria (senza alcun profitto) e alla Virtus Verona, dove ha modo di disputare qualche gettone di presenza in Serie C. Così nell'estate del 2020 il SudTirol decide di prenderlo sotto la sua ala: gli fa firmare un biennale (poi rinnovato fino a 2024), e Marco saluta la Toscana senza troppi rimpianti. Anche perché in Alto Adige trova la sua dimensione, vivendo da protagonista la scalata verso la Serie B e confermandosi nella sua prima annata tra i cadetti.

"Le difficoltà in B non mancano, le squadre sono tutte molto ben attrezzate e ci sono giocatori di grande qualità ed esperienza. Moro e Mulattieri del Frosinone, ad esempio, mi hanno fatto penare tanto, e anche Pohjanpalo del Venezia è stato un cliente scomodo da arginare. Però avere la fortuna di giocare in questo campionato non è da tutti e spero che questa sia soltanto un'altra tappa nel mio percorso di crescita".

Perché la Serie A rimane ad oggi un sogno, ma non così impossibile da raggiungere. "Abbiamo imparato a soffrire a compattarci nei momenti più delicati. Non abbiamo nulla da perdere, ci godiamo il viaggio e guardiamo avanti". Tanto Curto quanto il SudTirol, che l'estate scorsa avrebbe rifiutato un'offerta del Napoli per cedere la proprietà del cartellino del giocatore. Allo scudetto meglio pensare più avanti: adesso c'è un torneo cadetto da vincere, e Curto ha già preso la mira…