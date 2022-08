Serie B, un'altra panchina a rischio

La serie B si conferma un campionato per nulla noioso. Anche prima del fischio d'inizio della nuova stagione. Nemmeno il tempo di calmare le acque in casa della neopromossa Palermo, con l'addio di Baldini e l'arrivo last minute di Corini, che un'altra formazione appena arrivata dalla C rischia di ritrovarsi nella bufera. Il Sutirol, infatti, vive giorni poco tranquilli nella settimana storica che porterà il club a giocare la prima partita della sua storia in serie B. Il tecnico Lamberto Zauli rischia di perdere il posto prima ancora di arrivare al match d'esordio contro il Brescia. Arrivato in estate per sostituire il partente Javorcic (a Venezia), artefice della promozione nella cadetteria, Zauli non è contento di come stiano andando le cose in questo precampionato. Alcune anticipazioni parlando di uno Zauli deluso e pronto a rassegnare le dimissioni in queste ore.

In realtà, dopo una preseason difficile, sarebbe la società a voler riflettere bene sulla posizione dell'allenatore. I dirigenti non sono contenti delle performance della squadra in queste settimane. A segnare forse defiinitivamente il rapporto tra Zauli e il club è stata la sconfitta pesante e inattesa nel preliminare di Coppa Italia contro la Feralpisalò, due settimane fa (1-3). Non solo: sabato scorso il Sudtirol ha collezionato un’altra mezza brutta figura in amichevole con il Mantova (al 45' era ko, 0-2, poi il pari nella ripresa).

Zauli deluso anche dal mercato, i nuovi arrivati (Iacobucci, Nicolussi Caviglia, Carretta, Mazzocchi, Siega) non hanno ancora inciso e la formazione tirolese avrebbe bisogno di rinforzi di categoria in tutti i reparti per evitare di andare incontro ad una stagione di grande sofferenza. La società potrebbe prendersi ancora qualche giorno di tempo e aspettare almeno la gara d'esordio prima di prendere una decisione sulla panchina di Zauli.